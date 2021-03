Un enfant provoque le chaos au Commandement stratégique des États-Unis

31/03/2021 à 9h41 CEST

SPORT.es

Un enfant en bas âge a causé par inadvertance de la confusion pendant le week-end en publiant un tweet inintelligible sur le compte officiel du United States Strategic Command. L’agence est responsable de la sauvegarde des armes nucléaires américaines. Certains utilisateurs de médias sociaux craignaient que le compte n’ait été piraté. Mais il a depuis été révélé qu’un jeune membre de la famille du responsable des médias sociaux du compte était responsable de la publication du tweet, « ; l ;; gmlxzssaw », qui a ensuite été retiré en quelques minutes.

Le site d’information «The Daily Dot» a révélé l’accident, suite à une demande d’accès à l’information adressée à l’agence. « L’administrateur Twitter du Commandement stratégique a momentanément laissé le compte Twitter ouvert et sans surveillance », indique la réponse, ajoutant qu’il travaillait depuis chez lui. « Son jeune fils a profité de la situation et a commencé à jouer avec les touches et malheureusement, il a posté le tweet sans le savoir », a-t-il déclaré.

Un porte-parole a également confirmé que les suggestions selon lesquelles le compte avait été piraté étaient fausses. « Absolument rien de désastreux ne s’est produit », a ajouté le communiqué.