Un enfant réfugié introduit clandestinement en Grande-Bretagne décède après une bataille contre l’alcoolisme | Royaume-Uni | Des nouvelles

Alex Tekle, un Erythréen de 18 ans rêvait de devenir cycliste une fois arrivé au Royaume-Uni, a appris le tribunal. Cependant, son rêve est décédé un an après son entrée en Grande-Bretagne. Son séjour au Royaume-Uni a été entaché d’incidents selon le rapport du coroner dont ont été témoins plusieurs médias.

Alors qu’il se trouvait dans une auberge de jeunesse, il a été agressé et poignardé lors d’une attaque apparemment aléatoire dans la rue, selon l’enquête.

L’enquête a appris qu’Alex avait vu des femmes et des enfants mourir alors qu’ils traversaient le désert depuis l’Érythrée et vivaient dans une tente dans le camp de la jungle de Calais pendant environ un an.

Lorsque le camp a été évacué, Alex, alors âgé de 17 ans, a été rejeté par le ministère de l’Intérieur pour venir légalement au Royaume-Uni.

Il a été retrouvé mort à son domicile de Mitcham, dans le sud de Londres, en décembre 2017, moins d’un an après s’être introduit clandestinement dans le pays à l’arrière d’un camion.

Parlant de son voyage, sa petite amie, Luul Mohammed, a déclaré aux journalistes lors de l’audience : « Je me souviens qu’il a dit qu’il ne savait pas pourquoi il avait pris la peine de venir parce qu’il ne pouvait pas obtenir ses papiers. »

Elle a ajouté : « Il a dit qu’il regrettait d’être jamais venu au Royaume-Uni. Alex pensait que personne ne voulait l’aider.

Elle a conclu: « Il pensait que la vie était meilleure et il pensait qu’il pourrait peut-être travailler et aider sa famille en envoyant de l’argent. »

Dans un communiqué, son père Tecle Sium Tesfamichel a déclaré: « C’était un jeune homme très aimable et sociable et avait de nombreux amis. »

Il a ajouté: « Il avait un sens de l’humour brillant et a trouvé qu’il était facile de s’entendre avec de nombreuses personnes différentes. C’était un jeune homme extraverti et se faisait facilement des amis.

Parlant des moments difficiles que son fils avait endurés, son père a poursuivi : « Il était paisible et n’aimait pas se battre. C’était une personne amicale et serviable, pas quelqu’un à qui chercher un combat. C’était une bonne personne et je ne comprends toujours pas tout à fait ce qui lui est arrivé au Royaume-Uni.

Il a également déclaré: «En tant que parent, vous espérez ne jamais vivre la perte d’un enfant. J’espérais qu’il serait en sécurité au Royaume-Uni et qu’il construirait sa vie, irait à l’université et trouverait un travail et un jour se marierait et aurait des enfants.

Benny Hunter, un travailleur caritatif britannique qui a aidé M. Telke, a déclaré: «J’ai rencontré Alex dans la jungle dans le camp là-bas. Je lui ai demandé s’il voulait de l’aide.

« Il semblait très jeune et très vulnérable. Je me souviens très bien que sa réponse était « les gens demandent toujours s’ils veulent m’aider, mais personne ne m’aide jamais » et je me sentais vraiment triste pour lui. »

Terminant sur ses sentiments à propos de M. Tekle, il a déclaré: « Tout ce qui lui est arrivé était très traumatisant et je deviens très émotif quand j’y pense. »

Il a déclaré que lorsque les réfugiés ont été expulsés du camp, les enfants ont été emmenés dans des bus vers des centres d’hébergement dans toute la France et interrogés par le ministère de l’Intérieur britannique pour évaluation.

Alex a été débouté de l’asile et renvoyé à Calais où il a dormi dans les bois, a déclaré M. Hunter.

L’enquête a appris que M. Hunter avait entendu la police en décembre 2016, Alex avait franchi la frontière à l’arrière d’un camion frigorifique.

Il est resté dans un centre d’immigration pour enfants à Ashford, dans le Kent, et était pris en charge par les services sociaux.

Il y a ensuite eu un différend sur l’âge d’Alex car il a d’abord dit à un travailleur social qu’il avait 18 ans dans quelques semaines, mais des documents officiels indiquaient qu’il aurait 18 ans jusqu’en août.

Il a été transféré dans un foyer pour demandeurs d’asile adultes à Londres après que les services sociaux de Kent ont déclaré qu’il serait « dangereux » de garder Alex dans un logement pour enfants, selon l’enquête.

Le coroner a appris qu’Alex avait ensuite été agressé à l’auberge et était devenu un sans-abri.

L’adolescent a développé un problème d’alcool et a été hospitalisé à plusieurs reprises pour une hypoglycémie – un faible taux de sucre dans le sang – en raison d’une consommation excessive d’alcool et d’une alimentation insuffisante.

La Grande-Bretagne a connu une augmentation des migrations illégales au cours de la dernière année.

L’année 2021 a vu plus de 28 300 personnes faire le voyage perfide – le triple du nombre de l’année précédente, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur et analysés par l’agence de presse PA.

Les chiffres arrivent alors que les ministres sont avertis que les arrivées se poursuivront et que davantage de personnes se noieront dans le tronçon de mer entre la France et la Grande-Bretagne si le gouvernement poursuit son plan d’immigration « dangereux et impitoyable ».

La ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a fait l’objet d’un examen minutieux de sa gestion de la situation, avec de nombreux appels pour qu’elle démissionne sur la question.

Le Royaume-Uni a versé à la France plus de 50 millions de livres sterling pour aider à financer des patrouilles supplémentaires sur la côte française, mais cela n’a pas réussi à endiguer le problème.

Le plus grand nombre de traversées a été enregistré en novembre, lorsqu’au moins 6 869 personnes ont atteint le pays, dont plus de 3 100 en l’espace de six jours.

Le 24 novembre, au moins 27 personnes sont mortes lorsque leur bateau, assimilé à une piscine gonflable, a coulé dans la Manche.

