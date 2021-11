Un ennemi familier est à nouveau puni par Metroid Dread Sequence Breakers

Image : Nintendo

Il est clair que l’équipe de développement de MercurySteam était en phase avec divers éléments de la base de fans de Metroid, y compris les speedrunners et ces joueurs curieux qui font tout leur possible pour bouleverser le jeu en trouvant des raccourcis et de nouvelles méthodes. Cela est apparu précédemment avec une petite astuce amusante pour combattre un boss précoce si vous « cassez la séquence » et obtenez un élément avant la date prévue. Maintenant, une autre astuce est apparue pour le même patron qui est tout aussi cool.

Spoilers, évidemment.

Comme découvert précédemment, MercurySteam incluait un moyen de combattre Kraid avec des bombes, que la plupart d’entre nous auront manqué. Afin d’obtenir les bombes avant ce combat, vous devez faire un peu de séquence intelligente pour vous éloigner de l’itinéraire standard, mais le fait qu’il ait été programmé a montré que les développeurs savaient que les joueurs rechercheraient différentes approches de la progression du jeu, et donc conçu certaines astuces et raccourcis à découvrir.

Vous pouvez également obtenir le Flash Shift avant Kraid, et un tweet de la semaine dernière (et qui apparaît maintenant sur plus de nos chronologies) montre que si vous vous déplacez dans le boss alors que ses yeux clignotent, vous déclenchez une séquence d’attaque de près.

ちなみにスーパーミサイルなのです#MetroidDread #メトロイドドレッド pic.twitter.com/h5HNAM9LeP — ヤッス (@yassu_yassu) 14 novembre 2021

Pauvre vieux Kraid, il semble que les développeurs aient décidé d’en faire la victime de multiples attaques de rupture de séquence.

Il y a certainement une communauté de speedrunning qui se développe également autour du jeu, bien que la récente mise à jour 1.0.3 ait corrigé un bogue qui neutralisait efficacement une catégorie particulière. Il a été expliqué, cependant, que le changement a été apporté en raison d' »une possibilité qu’il se produise involontairement » et gâche les parties des joueurs normaux. Certains sont passés à la mise à jour 1.0.3 et sont revenus à d’autres itinéraires et catégories de vitesse, bien que certains éviteront la mise à jour et continueront d’utiliser l’itinéraire « non intentionnel ».

Dans tous les cas, cette attaque flash sur Kraid est un autre petit élément de conception amusant dans Metroid Dread qui est vraiment là pour les speedrunners et les briseurs de séquences à découvrir. Peut-être en reste-t-il encore à trouver.