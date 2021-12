Un énorme astéroïde plus fort qu’une bombe nucléaire se dirige vers nous ce mois-ci

Des roches spatiales géantes continuent de menacer la planète alors qu’un autre gros astéroïde se dirige vers la Terre ce mois-ci. Si un impact d’astéroïde devait se produire, il pourrait être plus puissant qu’une bombe nucléaire.

2018 AH est de la taille du Washington Monument, et sa trajectoire passera près de la Terre en décembre, selon le traqueur d’astéroïdes de la NASA. Si l’astéroïde venait à percuter la planète, la NASA dit qu’il pourrait causer des ravages bien plus importants qu’une bombe atomique. Heureusement, il est peu probable que l’astéroïde heurte la Terre lors de son passage, car sa trajectoire actuelle le fait passer à environ 4,5 millions de kilomètres (environ 2 796 170 milles). C’est plus de douze fois la distance entre la Terre et la Lune.

Un impact massif d’astéroïde pourrait tuer des millions de personnes

Un astéroïde s’écrasant sur la Terre dans une illustration. Source de l’image : Andrea Danti/Adobe

Alors que 4,5 millions de kilomètres ne sont pas exactement proches, 2018 AH s’est beaucoup rapproché dans le passé. En 2018, son chemin l’a amené à 296 758 km (ou 184 396 miles) de la planète. C’est moins que la distance entre la Terre et la Lune. Le pire, cependant, est que la pénombre de l’astéroïde a rendu presque impossible pour les scientifiques de le voir venir.

Aucun autre astéroïde de cette taille ne s’est approché aussi près de la Terre depuis le premier passage, et aucun ne devrait le faire avant 2028. Cet astéroïde est connu sous le nom de 153814 ou 2001 WN5, et il ne devrait pas non plus frapper la planète. Il passera cependant par la planète à environ 249 000 km (154 721 miles). C’est encore plus proche que 2018 AH lors de son premier passage il y a près de quatre ans. Dans quelques semaines, un autre astéroïde aussi haut que la Tour Eiffel devrait passer près de la Terre, mais il devrait s’éloigner suffisamment pour ne pas causer de dégâts.

Si l’impact de l’astéroïde devait avoir lieu, cependant, il pourrait potentiellement laisser des millions de personnes dévastées. Habituellement, il peut être difficile de deviner combien de dégâts un astéroïde ferait. Ce nombre peut changer beaucoup en fonction de la taille et de l’endroit où il a un impact. Cependant, un astéroïde de la taille de 2018 AH a déjà frappé la planète et les résultats ont été dévastateurs.

Des astéroïdes ont frappé dans le passé

Comète, astéroïde, météorite volant vers la planète Terre. Source de l’image : Tryfonov/Adobe

En 1908, un astéroïde à peu près de la même taille qu’en 2018 AH a frappé la planète au-dessus de la rivière Podkamennaya Tunguska en Russie. Beaucoup pensent que l’astéroïde avait à peu près la même taille que 2018 AH, peut-être même plus petit. Au moment de l’impact de l’astéroïde, cependant, il a créé une explosion de 12 mégatonnes. Les effets de cette explosion ont été ressentis et observés sur des milliers de kilomètres.

Pour référence, la bombe atomique qui a explosé au-dessus d’Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale était d’environ 15 kilotonnes, tandis que celle qui a explosé au-dessus de Nagasaki était une bombe atomique de 20 kilotonnes. Heureusement, le nombre de morts de l’impact sur la Tunguska, maintenant connu sous le nom d’événement de la Tunguska, était très faible. Si bas, en fait, que seules trois personnes seraient décédées des suites de l’impact.

Cependant, les dégâts étaient encore étendus. Plus de 80 millions d’arbres ont été aplatis et des vents d’environ 27 km (environ 17 MPH) ont été ressentis autour de la zone. L’impact aurait provoqué des secousses et des rafales d’air ressenties jusqu’en Indonésie et à Washington.

Cet événement est le plus grand impact d’astéroïde enregistré dans l’histoire, bien que nous ayons eu de plus petits astéroïdes touchés au cours des 10 dernières années. À environ 190 mètres de large, cependant, 2018 AH laisserait un sillage de dommages beaucoup plus important s’il devait avoir un impact. Heureusement, ce n’est pas quelque chose dont nous devons nous inquiéter. De plus, la NASA travaille déjà sur des mesures anti-astéroïdes, comme le système DART.