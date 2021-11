Un énorme astéroïde s’approche de la Terre aujourd’hui, sans risque de collision

13/11/2021 à 10h00 CET

Un énorme astéroïde s’approchera de la planète ce 13 novembre : il s’agit de 2004 UE, qui atteint 160 mètres de diamètre. Les scientifiques indiquent qu’il ne faut pas s’inquiéter, car l’approche la plus proche dépassera de plusieurs dizaines de fois la distance entre la Terre et la Lune.

Les objets géocroiseurs (NEO) sont des météorites, des astéroïdes ou des comètes dont l’orbite les rapproche de l’orbite terrestre. L’un d’eux est l’astéroïde 2004 UE. Selon le professeur d’astronomie Leslie Looney de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, l’astéroïde n’est pas considéré comme un problème de sécurité. Comme il l’explique dans une interview publiée sur le site de l’université américaine, son approche ne sera pas si extrême qu’il y ait de réelles possibilités de collision.

Objets géocroiseurs : un danger potentiel à connaître

Les NÉO ce sont des vestiges du processus de formation du système solaire, sous la forme de morceaux de glace et de roche pratiquement vierges. De cette matière originelle se sont formées les planètes, dont bien sûr la Terre. Les astronomes identifient leurs orbites en les suivant, en plus de connaître leur composition après avoir examiné leur lumière réfléchie et infrarouge, en faisant des comparaisons avec des objets connus grâce à différentes missions spatiales.

Ces objets proches ou proches de la Terre sont piégés par l’attraction du Soleil ou des différentes planètes, établissant des orbites qui pourraient les faire atteindre le voisinage de la Terre. Les astéroïdes catalogués comme NEO sont rocheux et se sont formés principalement entre les orbites de Mars et de Jupiter. Des planètes comme Mercure, Vénus, la Terre et Mars se sont formées à partir du agrégation initiale d’un nombre important d’astéroïdes de ce type.

Les cas les plus dangereux

Au cours des dernières semaines, une série d’astéroïdes de taille moyenne à grande s’est approchée de l’orbite terrestre. Au sein de ce groupe, le plus important est précisément le astéroïde 2004 UE. Selon Looney, au cours des deux dernières décennies, la NASA a considérablement augmenté le nombre d’objets géocroiseurs identifiés, passant de moins d’un millier à près de 28 000. Si l’on considère que certains d’entre eux dépassent 150 mètres de diamètre, comme dans le cas de l’UE de 2004, c’est une question que nous ne pouvons pas ignorer.

L’impact d’un objet de cette taille contre la surface de la terre pourrait avoir conséquences catastrophiques, détruisant des villes et générant de grandes pertes humaines et économiques. Les objets géocroiseurs qui établissent des orbites plus proches de la Terre sont classés comme objets potentiellement dangereux. Actuellement, environ 2 000 de ces objets sont connus. Bien qu’aucun ne soit susceptible de s’approcher suffisamment de la Terre dans les 100 prochaines années, les spécialistes doivent garder un œil sur leurs orbites pour détecter le moindre changement.

Éliminer la menace

Les spécialistes soutiennent qu’avec un avertissement préalable de 5 à 10 ans, il pourrait être possible de dévier la trajectoire d’un objet géocroiseur dans une direction directe vers la Terre. La solution ne serait pas une explosion, car les pièces deviendraient de multiples et nouvelles menaces voyageant à toute vitesse vers notre planète.

La meilleure alternative serait détourner pour s’opposer, par exemple à travers un impact cinétique avec un astéroïde comme prévu par la NASA dans son projet DART. C’est une collision programmée à grande vitesse, qui ne détruit pas l’objet mais lui permet de changer son orbite, l’éloignant de la possibilité de collision avec notre planète.

Photo : les astéroïdes ayant des orbites proches de la Terre peuvent être potentiellement dangereux, surtout lorsqu’ils atteignent des diamètres d’environ 150 mètres. Ce 13 novembre, l’astéroïde 2004 UE, de 160 mètres de diamètre, effectuera son approche la plus proche de l’orbite terrestre. Crédit : Bryan Goff sur Unsplash.

