16/11/2021 à 08:00 CET

Les astronomes ont découvert ce qui tue les galaxies et empêche la naissance de nouvelles étoiles : de grandes quantités de gaz moléculaire froid sont arrachées des galaxies par un énorme « balai cosmique » des confins de l’univers.

Les extrêmes de l’univers ont ainsi un effet néfaste sur la teneur en gaz des galaxies, empêchant la formation de nouvelles étoiles et transformant ces complexes cosmiques en galaxies mourantes.

Les galaxies sont de grandes collections d’étoiles, et leurs naissances, évolutions et morts sont influencées par l’endroit où elles vivent dans l’Univers et la façon dont elles interagissent avec leur environnement.

Les amas de galaxies, en particulier, font partie des environnements les plus extrêmes de l’Univers, ce qui les rend particulièrement intéressants pour les scientifiques qui étudient l’évolution des galaxies.

Sujet connexe : Les télescopes quantiques révolutionneront l’astronomie

Amas de la Vierge

Amas de la ViergePour arriver à leur découverte, les auteurs de cette recherche ont concentré leur analyse sur les galaxies de l’amas de la Vierge, situées à environ 65 millions d’années-lumière de nous, dans la constellation du même nom.

C’est l’amas de galaxies massif le plus proche du Groupe local, où réside la Voie lactée. La taille et la proximité de ses extrémités rendent le cluster facile à étudier, notent les chercheurs dans un communiqué.

C’est un amas inhabituel car il a une population relativement importante de galaxies, un total de 1 300, dont beaucoup forment encore des étoiles.

C’est la région la plus extrême de l’univers local : c’est sept millions d’années-lumière de diamètre et remplie de plasma à un million de degrés, des vitesses extrêmes des galaxies, des interactions violentes entre les galaxies et leur environnement, un village de retraite galactique, et en conséquence, également un cimetière de galaxies, expliquent les chercheurs.

51 galaxies ciblées

51 galaxies cibléesDans le cadre de leur étude, les astronomes ont observé les gisements de gaz de 51 galaxies de l’amas de la Vierge, obtenus en haute résolution grâce à VERTICO.

VERTICO Survey est un programme de l’Atacama Large Millimeter Array (ALMA), le plus grand projet astronomique au monde, qui analyse les effets de l’environnement sur l’évolution des galaxies avec des détails sans précédent.

Cette observation a révélé un environnement si extrême et inhospitalier que, selon les chercheurs, il peut empêcher des galaxies entières de former des étoiles dans un processus connu sous le nom de extinction des galaxies.

Il a révélé comment l’extraction de gaz peut atrophier ou arrêter l’un des processus physiques les plus importants de l’Univers, comme la formation d’étoiles.

Gaz perturbé

Gaz perturbéL’équipe a identifié que le extraction de gaz il atteint 51 galaxies au sein de l’amas de la Vierge pour perturber son gaz moléculaire et arrêter sa formation d’étoiles.

L’extraction de gaz se produit lorsque les galaxies se déplacent si rapidement à travers le plasma chaud de l’amas que de grandes quantités de gaz moléculaire froid sont arrachées de la galaxie. comme si le gaz était balayé par un énorme balai cosmique.

L’extraction de gaz est l’un des mécanismes externes les plus spectaculaires et violents pouvant arrêter la formation d’étoiles dans les galaxies, et cette recherche a réussi à mieux voir et comprendre ces mécanismes, grâce à la haute résolution des images obtenues par VERTICO.

Ces observations très précises ont été rendues possibles par le récepteur à 6 bandes d’ALMA, qui est capable d’observations à haute résolution et à haute sensibilité sans minimiser le temps d’observation.

Indices nécessaires

Indices nécessairesCela a permis de collecter une quantité importante de données pouvant contenir les indices nécessaires pour résoudre les mystères de l’impact des environnements sur les galaxies et, par conséquent, de la mort des galaxies.

Pourtant, les chercheurs soulignent qu’il y a eu de nombreuses questions au fil des ans quant à savoir si l’environnement de l’amas affecte le gaz moléculaire dans les galaxies, et comment exactement ces environnements peuvent contribuer à sa mort.

Ils reconnaissent qu’ils ont encore beaucoup de travail à faire et espèrent que VERTICO leur permettra de répondre une fois pour toutes à ces questions.

Les auteurs, qui publient leurs résultats dans The Astrophysical Journal Supplement Series, ajouteront des articles supplémentaires à l’avenir pour compléter leur découverte.

Référence

RéférenceVERTICO : L’environnement de la Vierge tracé dans l’enquête sur le CO. Toby Brown et al. The Astrophysical Journal Supplement Series, Volume 257, Numéro 2. DOI : https : //doi.org/10.3847/1538-4365/ac28f5

Photo du haut : observations en longueur d’onde radio ALMA des disques de gaz moléculaire des galaxies VERTICO, agrandies d’un facteur 20. Elles sont superposées sur l’image aux rayons X du plasma chaud au sein de l’amas de la Vierge. Crédit : ALMA (ESO / NAOJ / NRAO) / S. Dagnello (NRAO) / Böhringer et al. (Enquête ROSAT All-Sky).