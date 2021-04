Un énorme Bolmaro et un grand Gasol mènent le Barça en Andorre

25/04/2021 à 14 h 40 CEST

Le Barça a évité toute confusion malgré les pertes qu’il a accumulées et a pris la victoire du court à un MoraBanc Andorre diminué (63-79) dans le meilleur match de Leandro Bolmaro avec la chemise azulgrana.

ET

BARÇA

MoraBanc Andorre, 63 ans

(23 + 14 + 18 + 8): Sergi García (6), Senglin (8), Albert Pons (-), Oriol Paulí (13) et ‘Tunde’ (7) -quintette de titres-, Hannah (18), Jelínek (2), Parakhouski (4), Kulvietis (5) et Guille Colom (-).

Barça, 79 ans

(26 + 18 + 10 + 25): Westermann (2), Bolmaro (26), Abrines (4), Smits (9) et Pau Gasol (16) – équipe de départ-, Pustovyi (-), Víctor Claver (5) , Sergi Martínez (6), Kuric (5), Hanga (6) et Oriola (-).

Arbitres:

Emilio Pérez, Alberto Sánchez et Iyán González. Sans éliminé

Incidents:

Match du 33e tour de la Ligue Endesa joué au Centre sportif d’Andorre. Pas de public

La base argentine a donné un récital, faisant la promotion du triomphe des Blaugrana, avec 26 points – quatre triples – et quatre passes décisives, étant de loin le meilleur du jeu.

Dans un duel de rotation, Pau Gasol a eu sa chance et a joué son meilleur match, avec 16 points et 8 rebonds, en 22 minutes de jeu.. Maintenant, il est temps de se concentrer sur le double duelo qui attend le Barça cette semaine contre le Zenit

Pause pour quatre joueurs

Jasikevicius ne voulait prendre aucun risque et a laissé ses hommes les plus décisifs hors du jeu pour ce qui les attend la semaine prochaine contre le Zenit. . Sans Mirotic, Calathes, Davies et Higgins, Saras a voyagé avec les 11 joueurs disponibles en Andorre, et avec l’obligation de déplacez le banc pour donner une pause à toute l’équipe.

Avec Pau Gasol de retour dans l’équipe de départ, Saras a mis Westermann et Bolmaro aux commandes. L’Argentin a été le grand protagoniste du premier trimestre, désireux de contribuer, avec Sergi Martínez et Pustovyi, les “ victimes ” de l’Euroligue.

Grâce aux trois triples presque consécutifs de Bolmaro, les Catalans ont réussi à s’éloigner de 9 (8-17), contre Andorre, où seule Hannah a répondu, l’autre nom du premier trimestre, avec 11 points. Revenu minimum du Barca au bout d’un trimestre sans trop de défense, après le triple de Hanga (23-26).

Rotations constantes

Avec des rotations constantes de Saras, l’équipe de Barcelone est devenue plus sérieuse en défense. Sans Hannah sur la piste, la plus clairvoyante d’une Andorre diminuée par les pertes et le manque de rythme compétitif, le maximum du Barça est arrivé (32-44).

Avec le retour d’Hannah, Andorre a récupéré la poudre à canon offensive, même si l’avantage était pour les visiteurs à la mi-temps (37-44) et avec un énorme Bolmaro (17 points), qui a battu son record de blaugrana

Gasol a inscrit un triple au début du troisième quart-temps (37-47) dans un match qui semblait confortable pour le Barça. Bien que le retour d’Hannah, avec l’aide de Senglin, les deux joueurs les plus efficaces d’Andorre, Cela a permis aux hommes d’Ibón Navarro de regagner la différence (51-52) et ils ont même inversé la tendance avec un incroyable 14-0 (55-52).

Le Barça se refait au dernier quart-temps

C’étaient les pires minutes du Barça, avec de nombreuses imprécisions en attaque et balles perdues (6), -seulement 10 points dans le quart-, laissant le duel complètement ouvert (55-54).

Pau Gasol a joué son meilleur match avec le Barça, comme Bolmaro

Bien que le Barça soit devenu sérieux en défense, et Andorre, en essayant de maintenir le niveau nécessaire. manqué de force, avant l’exposition de Bolmaro et les meilleures minutes de Pau Gasol, qui a réalisé sa meilleure performance offensive (16 points, 8 rebonds), pour terminer sur une victoire plus que confortable (63-79) et avec son esprit déjà fixé sur le double duel contre Zenit.