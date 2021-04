Un énorme catalyseur potentiel pour la crypto

Pourquoi n’y a-t-il pas d’ETF Bitcoin basé aux États-Unis?

Compte tenu de l’intérêt croissant pour la crypto, il serait logique qu’il y ait un fonds américain facile à acheter qui suivrait le prix du bitcoin, ainsi que le prix d’autres altcoins populaires.

Comme notre spécialiste de la cryptographie, Matt McCall l’écrit ci-dessous, les gens ont essayé, mais «la Securities and Exchange Commission (SEC) continue de les abattre – dont neuf en un jour en août 2018!»

Mais avec Gary Gensler potentiellement à la tête de la SEC, cela pourrait finalement changer; et si un fonds Bitcoin est autorisé, ce serait énorme.

Comme Matt l’écrit ci-dessous, «un ETF Bitcoin ici ouvrirait considérablement la circulation de l’argent dans Bitcoin. Les altcoins les plus puissants – les crypto-monnaies autres que Bitcoin – surferaient également sur cette vague.

Dans le Digest d’aujourd’hui, laissons la parole à Matt pour plus de détails sur le potentiel d’un fonds Bitcoin, ainsi que sur les raisons pour lesquelles le moment est venu de vous exposer au monde de l’altcoin si vous ne l’avez pas déjà fait.

Passez un bon week-end et joyeuses Pâques,

Jeff Remsburg

Plus proche que jamais d’un énorme catalyseur crypto – un ETF Bitcoin

Par Matt McCall

Les fonds négociés en bourse – ou ETF – sont devenus des investissements extrêmement populaires ces dernières années.

Ils existent depuis 1993, mais le montant d’argent qui y est investi a bondi après la crise financière de 2008-2009… de 530 milliards de dollars à plus de 4 billions de dollars.

J’aime aussi les ETF. Je les suis de près pour suivre certains indices ou secteurs. Je suis fan de leurs coûts plus bas et je suis un grand partisan de l’approche du «panier» consistant à détenir plusieurs actions dans un secteur ou une industrie.

J’utilise cette même approche de panier dans mes propres investissements, avec mes clients et dans mes newsletters. Je préfère simplement créer mon propre ETF. C’est un panier plus concentré qui se concentre sur la meilleure demi-douzaine de titres.

Cela me permet de contourner le plus gros problème avec les ETF, qui est que vous êtes obligé de posséder les retardataires ainsi que les gagnants.

Si vous suivez du tout les ETF, vous savez combien il y en a – plus de 7600 dans le monde et plus de 2200 uniquement aux États-Unis.

Ils ont des milliards de dollars investis dans eux, alors imaginez ce qui arriverait aux crypto-monnaies si un ETF Bitcoin devenait disponible.

Cela ouvrirait encore une autre porte d’inondation …

Je parle d’un ETF Bitcoin depuis un moment maintenant, et les signes sont là que nous nous rapprochons plus que jamais d’un ETF approuvé sur les bourses américaines.

Il serait difficile d’en exagérer l’importance.

Les bourses américaines échangent un peu plus de la moitié de toutes les actions dans le monde, il ne faut donc pas beaucoup d’imagination pour voir comment un ETF Bitcoin ici ouvrirait de manière significative l’argent entrant dans Bitcoin. Les altcoins les plus puissants – les crypto-monnaies autres que Bitcoin – surferaient également sur cette vague.

Une clé est qu’un ETF Bitcoin serait soutenu avec du Bitcoin réel. Cela le distinguerait d’une fiducie Bitcoin, comme le populaire Confiance Bitcoin en niveaux de gris, qui a plus de 33 milliards de dollars sous gestion. La fiducie peut négocier avec une prime ou une réduction par rapport à la valeur du montant de Bitcoin qu’elle possède, c’est pourquoi elle a augmenté de 357% au cours des six derniers mois tandis que Bitcoin a gagné 443%.

Si vous êtes surpris qu’il n’y ait pas déjà d’ETF Bitcoin, vous n’êtes pas seul.

Les entreprises tentent d’en créer un depuis huit ans maintenant. Mais la Securities and Exchange Commission (SEC) ne cesse de les abattre – dont neuf en un jour en août 2018!

C’est ridicule, mais les régulateurs n’ont pas historiquement compris Bitcoin. Cela est sur le point de changer, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles je pense que nous sommes plus proches d’un ETF Bitcoin.

Gary Gensler, le candidat du président Joe Biden à la tête de la SEC, a une bien meilleure compréhension de Bitcoin que ses prédécesseurs. Il est professeur au MIT qui a enseigné un cours sur la blockchain, il comprend donc clairement la technologie sous-jacente et ses applications.

De plus, deux ETF Bitcoin se négocient désormais au Canada, ce qui augmente la probabilité d’approbation ici aux États-Unis. Les candidatures sont alignées. Il y en a déjà environ 12 dans les dossiers de la SEC.

Le plus récent est venu il y a moins d’une semaine… et d’un gros frappeur. fidélité est l’un des plus grands gestionnaires d’actifs au monde avec 3,5 billions de dollars sous gestion. Il a déposé un prospectus pour un ETF qui suivrait Bitcoin à l’aide de l’indice Fidelity Bitcoin.

Un ETF Bitcoin apporterait un bassin plus large d’investisseurs potentiels en raison de la popularité globale des ETF, mais aussi parce qu’il s’agirait d’un bitcoin simple et facile à posséder. Certaines personnes sont toujours mal à l’aise de tenir Bitcoin dans leurs propres «portefeuilles» cryptographiques, et un véritable ETF Bitcoin éliminerait ce besoin.

Vous pouvez voir comment un ETF serait un gros catalyseur pour Bitcoin. Et les altcoins les plus puissants ont la possibilité d’en bénéficier encore plus.

Si et quand un ETF Bitcoin est approuvé, je pense que ce ne serait qu’une question de temps avant que d’autres ETF de crypto-monnaie reçoivent également le feu vert.

Pensez à la spécialisation des FNB. Vous pouvez investir dans tout, des actions bénéficiant de taux d’obésité croissants aux sociétés pertinentes pour la génération Y en passant par les actions de jeux vidéo.

Maintenant, étendez cela aux crypto-monnaies. Je pense qu’il y aura finalement des ETF crypto spécialisés dans certains des secteurs les plus chauds de l’espace – comme un ETF NFT (jeton non fongible) ou un ETF DeFi (finance décentralisée).

Les crypto ETF constitueraient une autre avancée majeure dans Blockchain 2.0 et un autre catalyseur pour déclencher l’énorme potentiel de hausse des altcoins. Je crois que ce jour arrive… et c’est juste une autre raison pour laquelle le moment est venu d’investir dans cette technologie révolutionnaire.

Meilleures salutations,

Matt McCall