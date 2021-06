Un énorme coup de l’Écosse alors que Billy Gilmour est testé positif pour COVID-19 après avoir joué le rôle principal contre l’Angleterre et jouera le match décisif de l’Euro 2020 contre la Croatie

in

L’Écosse sera sans Billy Gilmour pour son dernier match de groupe de l’Euro 2020 alors que le milieu de terrain de Chelsea a été testé positif pour COVID-19.

Le joueur de 20 ans a joué pour la Tartan Army lors de son brillant match nul 0-0 contre l’Angleterre vendredi pour maintenir ses espoirs de qualification à élimination directe.

Gilmour a été sensationnel pour l’Écosse au milieu de terrain vendredi

Mais Steve Clarke et le reste de son équipe ont reçu un coup dur alors que la nouvelle a été annoncée qu’il a un coronavirus et qu’il sera hors de l’affrontement de mardi avec la Croatie.

Une déclaration disait: «La FA écossaise peut confirmer qu’un membre de l’équipe de jeu de l’équipe nationale d’Écosse, Billy Gilmour, a été testé positif pour COVID-19.

“Ayant assuré la liaison avec Public Health England depuis que le test positif a été enregistré, Billy va maintenant s’isoler pendant 10 jours et manquera donc le match du Groupe D de l’UEFA EURO 2020 contre la Croatie à Hampden.”

Réagissant à la nouvelle, Andros Townsend a déclaré à talkSPORT: “Mon cœur va à Billy Gilmour.”

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

