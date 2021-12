Un énorme coup de pouce à Man Utd en tant que cible principale maintenant prêt pour la « prochaine étape » de sa carrière

Erik ten Hag a laissé entendre qu’il serait prêt à devenir le prochain manager permanent de Manchester United car il est maintenant prêt à relever un « défi ».

United a Ralf Rangnick en charge temporaire et l’Allemand dirigera le club jusqu’à la fin de la saison. Le joueur de 63 ans a remplacé Ole Gunnar Solskjaer, limogé, mais son avenir est inconnu. Selon certaines informations, l’ancien chef du RB Leipzig pourrait être maintenu dans un rôle permanent s’il livre les marchandises.

Mais d’autres noms ont également été mentionnés comme alternatives potentielles à long terme. dix sorcière est un après le sien travail stellaire avec Ajax.

L’ancien défenseur central du FC Twente dirige l’équipe d’Amsterdam depuis décembre 2017. Et il a remporté deux titres d’Eredivisie et quelques coupes KNVB avec De Godenzonen.

Il les a également guidés vers les demi-finales de la Ligue des champions 2018-2019. Le stock de l’ancien manager d’Utrecht est certainement à la hausse et il était l’un des noms mentionnés en lien avec les Diables rouges.

Un rapport du mois dernier suggérait qu’il était ne veut pas quitter son club actuel à la mi-saison. Mais il pense que le moment est peut-être venu et que son expérience est suffisante pour un déménagement à l’étranger.

« Je pense que je suis prêt pour ça [to move to a top foreign club]. Je serais heureux de relever ce défi », a-t-il déclaré à de Volkskrant, selon The Mirror. « Mais je ne le poursuis pas. S’il s’avère que cette étape ne viendra jamais, je ne dirai pas que ma carrière d’entraîneur a échoué.

« Mais je pense avoir suffisamment de compétences pour relever ce défi. »

Ten Hag apportera une mentalité de gagnant

Alors que l’élite néerlandaise n’est pas du même niveau que la Premier League, Ten Hag a un bilan impressionnant. Il a réussi un taux de victoire de 50% alors qu’il était en charge d’Utrecht.

Et cela a bondi à plus de 73% pendant son séjour avec l’Ajax. Ils ont actuellement deux points d’avance en tête du classement de l’élite néerlandaise, n’ayant perdu qu’une seule fois cette saison.

Il les a également guidés vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions, avec cinq victoires en autant de matches de groupe. Mais c’est la capacité de Ten Hag à reconstruire une équipe qui est la plus impressionnante.

Il a perdu plusieurs joueurs clés ces derniers temps, mais a tout de même réussi à former une équipe compétitive. Ce serait un défi différent au Theatre of Dreams, avec les meilleurs joueurs arrivant au lieu de partir.

Mais il a montré une capacité à faire face à la plupart des choses pendant son séjour en pirogue.

