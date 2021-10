Un énorme Dika Mem mène le retour à Benidorm d’un Barça épuisé

30/10/2021

Le FC Barcelone a remporté une victoire très difficile par 25-26 dans la matinée de ce samedi sur la piste d’un BM Benidorm qu’il gagnait 16-13 à l’aube de la seconde mi-temps et qu’il devrait aller beaucoup plus loin dans la Ligue Asobal après avoir surmonté une épidémie de coronavirus. Ainsi, le champion des 11 dernières éditions reste en tête du classement avec neuf victoires en neuf matchs.

BM BENIDORM, 25

(15 + 10) : Roney Franzni (g.), Nacho Valles (2, 1p.), Jules Lignieres, José Oliver (1), Álvaro Ruiz (1), Juan Carlos Sempere (1), Edu Calle (2) – départ sept-, Roberto Rodríguez (ps), Luisfe (3), ‘Colo’ Vainstein (2), James Lewis Parker (4), Iván Rodríguez (5), Iker Serrano (2), Joaquín Barceló (2), Santiago Barceló et Ivan Nikcevic.

FC BARCELONE, 26

(12 + 14): Leo Maciel (p.), Ali Zein (2), Luís Frade (5), Dika Mem (13, 6p.), Haniel Langaro, Aleix Gómez, Ángel Fernández (2) -septième départ-, Pérez de Vargas, (ps), Ludovic Fàbregas, Blaz Janc (1), Domen Makuc, Timothey N’Guessan (3), Thiagus Petrus, Aitor Ariño.

ARBITRES

Jesús Escudero Santiuste et Jorge Escudero Santiuste (Cantabriques). Ils ont exclu deux minutes des locaux Juan Carlos Sempere (17:20) et Edu Calle (49:53); et les visiteurs Luís Frade (14:47) et Blaz Janc (19:27).

MARQUEZ TOUTES LES CINQ MINUTES

3-3, 5-5, 5-7, 9-9, 13-10, 15-12 (repos), 16-14, 18-18, 19-19, 21-22, 22-25 et 25-26 (final).

INCIDENTS

Match correspondant à la neuvième journée de la ligue masculine de handball Asobal disputé au Palau d’Esports L’Illa à Benidorm.

Le match a de nouveau montré les coutures d’une équipe barcelonaise épuisée à peine 40 heures après la « bataille » de Porto et pleine de problèmes physiques dus aux Jeux auxquels le Blessure de Luka Cindric qui est tombé des deux dernières listes après s’être assis sur le banc un jour. Par exemple, Carlos Ortega a terminé le match en première ligne avec deux arrières latéraux (un énorme Dika Mem qui a marqué 12 buts sur 13 tirs et Ali Zein) et un ailier polyvalent (Blaz Janz)

Quoi qu’il en soit, la première partie montrait un Barça trop fragile en défense à laquelle les locaux débordaient de circulations rapides pour finir par frapper presque toujours par le centre. L’entraîneur continue d’essayer de donner de la force à l’équipe derrière sans abuser d’une « touche » de Thiagus Petrus, mais cela ne fonctionne pas. Par ailleurs, Ludovic Fàbregas est lui aussi quasiment blessé. Trop d’obstacles.

Avec Dika Mem (cinq buts, dont deux sur penalty) et Luís Frade (trois) comme seuls argumentsL’équipe du Barça a au moins performé à un bon niveau offensif. Cependant, le problème était toujours derrière et malgré la fatigue évoquée ci-dessus, il ne faut pas oublier les 33 buts encaissés à Porto.

Les locaux, une grande équipe qui n’a pas bien commencé la saison à cause du Covid, ont gardé le visage du jeu à 10 minutes (5-5), bien qu’il y ait l’équipe de Barcelone a semblé trouver sa place et a pris deux buts d’avance (5-7 en 15′). C’était un mirage.

Les exclusions de Frade et Blaz Janc ont fait beaucoup de dégâts et entre l’irruption de James Lewis Parler et celle du jeune talent argentin Joaquín Barceló, le BM Benidorm a mis le direct et a rappelé le ‘black-out’ total du Barça seulement 40 heures de retour contre le FC Porto.

Leo Maciel n’a rien contribué au but et les joueurs d’Alicante ont été placés avec deux buts de location (11-9 à la 22e minute) après une course de 6-2. Même le temps mort de Carlos Ortega n’a pu changer cette dynamique et les blaugranas sont allés au vestiaire 15-12 ci-dessous. Et que la dernière attaque de Benidorm ne s’est pas terminée par un but.

Le Barça a surmonté la fatigue pour se serrer les coudes en défense et cela a provoqué trois étranges défaites dans une équipe locale dont les visiteurs ont profité pour égaliser en seulement six minutes avec un but de Frade et deux d’Ángel Fernández en fuite (16-16 en 36′).

Enfin, un Blaz Janc qui était déjà clé à Porto en première ligne a fait tourner le tableau (17-18 en 39′)… mais le jeu était encore bien vivant et les locaux ont envoyé le minimum en 45′ (20-19).

Bien sûr, le laxisme de la collégiale avec exclusions locales, ce qui a provoqué une grande colère de Frade avec raison. Au moins deux d’affilée ont été «avalés» puis ont puni l’équipe de jeunes catalane Edu Calle avec un autre.

Dika Mem est revenu à ses anciennes habitudes dans le dernier quart du match se positionner avec 11 buts (un seul échec) et mener le Barça vers son avantage maximum à sept minutes de la fin (21-24), mais les locaux n’allaient pas abandonner si facilement.

Avec deux buts d’Iván Rodríguez, Benidorm s’est approché d’un seul but (24-25), a attaqué pour égaliser, en poursuivant avec un sept contre six qui leur donnait un excellent résultat et à égalité avec une autre « cible » de son extrême droite (25-25 après une course de 4-1).

En fin de compte, le treizième but de Dika Mem et une grande défense qui a culminé Aitor Ariño récupéré et renouvelé avec un vol providentiel lors de la dernière attaque. a permis au FC Barcelone de remporter une neuvième victoire en championnat très soufferte par 25-26. Et maintenant viennent les matchs de l’équipe nationale… cette équipe a besoin d’une pause et, surtout, du retour de Luka Cindric.