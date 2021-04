Un énorme entraînement cardio suffisamment petit pour s’adapter n’importe où – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

D’innombrables Américains ont passé l’année dernière à démarrer ou à construire leurs gymnases à domicile. Il va évidemment sans dire que se rendre dans un gymnase commun au milieu d’une pandémie causée par une maladie aéroportée est peu judicieux. Dans cet esprit, les gens se sont tournés vers les équipements de gym à domicile pour se mettre en forme ou rester en forme. Après tout, même une pandémie mondiale n’est pas une excuse suffisante pour ignorer votre état de santé général, et l’exercice est l’un des facteurs les plus importants pour rester en bonne santé.

Personnellement, je n’ai jamais été un grand fan de la salle de sport. D’une part, j’aime avoir accès à des dizaines de machines différentes pour que mes entraînements ne soient jamais périmés. Je peux aussi comprendre pourquoi les gens aiment tant les cours d’exercice, car s’entraîner en groupe peut vraiment vous aider à rester motivé. Mais la beauté des équipements de gymnastique à domicile modernes est que presque tout a un écran intégré de nos jours, et que vous pouvez utiliser l’un des nombreux services d’exercices interactifs populaires sur votre tablette ou votre téléviseur. Vous obtenez le même effet que de vous entraîner en classe et vous avez un excellent entraîneur pour diriger vos entraînements, mais vous pouvez le faire à votre rythme dans le confort de votre foyer. Et maintenant, j’ai trouvé ce qui est rapidement devenu mon nouvel équipement de gym à domicile préféré: le nouveau Bowflex Max Trainer M9 qui fait vibrer tant de gens.

J’ai la chance d’avoir un beau grand sous-sol fini avec une disposition parfaite pour construire le gymnase à domicile ultime. Bien sûr, cela ne signifie pas que j’ai un espace illimité, et les choses commencent à devenir un peu à l’étroit là-bas.

Le plus gros équipement que je possède est le Bowflex Blaze Home Gym que j’aime tant. Il est merveilleusement polyvalent, donc il vaut vraiment tout l’espace qu’il prend. Il y a aussi un grand tapis roulant là-bas, un vélo d’exercice et un superbe rameur NordicTrack. En plus de tout cela, mon sac de boxe FightCamp prend beaucoup de place car je dois pouvoir me déplacer.

Chaque équipement dont je dispose est essentiel à ma routine, mais il y a une lacune particulière que je voulais vraiment combler. J’ai des problèmes chroniques de cheville et de pied qui m’empêchent de faire des exercices à fort impact, c’est pourquoi j’aime tant les vélos elliptiques. Vous obtenez un meilleur exercice aérobique que de marcher sur un tapis roulant sans piétiner ni même marcher. C’est parfait pour moi, mais il y a une raison principale pour laquelle je n’ai jamais eu d’elliptique pour ma maison: ils sont énormes.

J’ai toujours considéré l’elliptique comme la plus grande pièce de puzzle qui manque à mon gymnase à domicile, mais j’ai accepté le fait que ces superbes machines ont tout simplement une empreinte trop grande pour avoir un sens pour moi. J’aurais certainement besoin au moins de me débarrasser de mon rameur pour en mettre un, mais je ne veux pas perdre ce formidable entraînement pour le tronc et le haut du corps.

C’est à ce moment que Bowflex m’a contacté et m’a demandé si j’étais intéressé à tester le Bowflex Max Trainer M9.

Source de l’image: Bowflex

C’était comme une ampoule au-dessus de ma tête. Comment n’avais-je jamais pensé à ça avant?! Des machines comme celles de la série Max Trainer de Bowflex combinent essentiellement un vélo elliptique avec un step grimpeur, vous offrant les avantages des deux entraînements dans une empreinte tellement plus petite que n’importe quel elliptique de premier ordre. Pour faire court, je n’ai pas pu dire oui assez vite quand Bowflex m’a demandé si je voulais en tester un.

Le nouveau Max Trainer M9 de Bowflex est un ajout récent à la gamme de la société qui reprend tout ce que les gens aiment tant des précédents Max Trainers et ajoute une belle et grande console à écran tactile HD de 10 pouces. Avec lui, vous avez accès à la plate-forme de fitness numérique JRNY pour d’excellents entraînements interactifs dans la même veine que Peloton.

Nous avons déjà discuté de JRNY à quelques reprises sur le site, plus récemment lorsque j’ai examiné le vélo Bowflex VeloCore. C’est un service formidable qui vous donne accès à un large éventail d’entraînements à la demande dirigés par des entraîneurs professionnels. Il existe également toutes sortes de mesures disponibles pour suivre vos progrès en cours de route. Ou, si vous préférez faire votre propre truc, vous pouvez accéder à tous vos flux préférés sur l’écran, y compris Netflix, Hulu, Amazon et Disney +.

La machine elle-même est extrêmement robuste et est construite avec la qualité que nous attendons des produits Bowflex. Il possède également des cloches et des sifflets fantastiques comme un guidon à 4 poignées qui surveillent votre fréquence cardiaque peu importe où vous les saisissez, des pédales surdimensionnées avec une excellente texture antidérapante et une étagère multimédia intégrée avec des haut-parleurs Bluetooth intégrés.

Le plus important, bien sûr, est le fait que le Trainer M9 vous offre un entraînement fantastique pour tout le corps. Les Max Trainers sont tous axés sur l’entraînement par intervalles de haute intensité qui brûle plus de calories que sur un tapis roulant ou un vélo elliptique conventionnel, mais leur impact reste faible, donc ce n’est pas difficile pour vos pieds, chevilles, articulations, jambes ou dos. 20 niveaux de résistance différents garantissent que vous obtiendrez toujours un entraînement fantastique, quelles que soient vos compétences et votre force.

L’essentiel est que le Bowflex Max Trainer M9 est un ajout fantastique à toute salle de gym à domicile. Il tire double fonction, remplaçant un elliptique et un monte-escalier par une machine compacte. Le faible encombrement est un énorme avantage ici, car le Max Trainer M9 peut s’adapter dans des espaces restreints où d’autres équipements d’entraînement ne le peuvent pas. Cependant, il s’agit bien plus que d’économiser de l’espace. Vous obtenez également un entraînement merveilleusement complet qui est fatigant sans avoir un impact élevé, et des cours interactifs impressionnants si vous décidez de rejoindre JRNY.

Croyez-moi, cette machine va vous botter les fesses de la meilleure façon possible. Il est disponible dès maintenant sur le site Web de Bowflex pour 1 999 $.

Zach Epstein a travaillé dans et autour des TIC pendant plus de 15 ans, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs de télécommunications privés, puis en tant qu’écrivain et rédacteur en chef couvrant l’actualité économique, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité aux États-Unis et dans le monde. Il a également été récemment nommé l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde par Forbes, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc.