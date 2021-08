Un énorme événement Netflix appelé ‘Tudum’ se déroule en septembre, et vous ne voudrez pas le manquer • .

Tout le monde a entendu le son tellement de fois maintenant. Ce « tu-dum » à deux notes qui vous accueille, juste après avoir appuyé sur lecture pour commencer à regarder une émission de télévision ou un film Netflix. À l’avenir, cependant, Netflix veut également que vous le reconnaissiez comme autre chose. C’est maintenant le nom de la première vitrine de contenu de trois heures du streamer à venir le mois prochain. Marquez vos calendriers maintenant pour «Tudum: A Netflix Global Fan Event», à venir exactement un mois à partir d’aujourd’hui, car cette énorme extravagance mondiale de divertissement semble donner à quelque chose comme Comic-Con une course pour son argent.

Nous parlons de certaines des plus grandes stars et créateurs au monde, représentant plus de 70 films, séries et spéciaux Netflix – de Stranger Things à Bridgeton, Money Heist, et plus encore. Et oui, il y aura aussi des premiers looks exclusifs, de nouvelles bandes-annonces et de nouvelles séquences passionnantes publiées à partir d’émissions très attendues. Et tout cela, disponible gratuitement via une diffusion en direct sur les chaînes YouTube de Netflix dans le monde entier, ainsi que via Twitter et Twitch.

Événement Tudum Netflix, 25 septembre

L’événement aura lieu dans un mois à partir d’aujourd’hui, à partir de 9h00 PST le 25 septembre (12h00 EST / 16h00 GMT / 1h00 JST et KST). Selon l’annonce de Netflix, nous aurons les dernières nouvelles et un premier aperçu d’une tonne de séries et de films au cours de cet événement d’une journée. Sans oublier les bandes-annonces et clips exclusifs lors des panels interactifs et des conversations avec les créateurs.

La société de streaming, vous vous en souvenez peut-être, a organisé un événement comme celui-ci il y a quelques mois. Ce serait Geeked Week, qui proposait une proposition similaire. Des choses comme des annonces, des bandes-annonces, des teasers, etc. L’événement Tudum, cependant, le éclipsera considérablement – ​​du moins en termes d’incorporation de titres beaucoup plus gros, ainsi que de révélations plus importantes et de premières recherches pour certaines des émissions et des films les plus en vue de Netflix.

Pour le moment, Netflix ne partage aucun détail sur ce que l’avenir réserve à cet événement. Dans un monde post-Covid, où les grands rassemblements en personne sont à nouveau la norme, un gala de divertissement étoilé comme celui-ci serait sans aucun doute tout à fait attrayant – et un événement médiatique éclatant. Le streamer ne veut en parler que dans le présent, pour l’instant. Avec un porte-parole me disant que Netflix a de grandes ambitions pour la première itération : « C’est le seul événement qui donne aux fans un accès direct à leurs stars Netflix préférées et de les entendre directement lorsqu’ils révèlent leurs premiers regards, partagent des nouvelles et plongent dans des conversations révélant des détails jamais partagés auparavant sur leur divertissement préféré.

Autres détails à savoir sur ‘Tudum’

Il y aura également des pré-émissions spéciales mettant en valeur les séries et films coréens et indiens de Netflix, en plus du contenu d’anime, qui débutera à 5 h 00 HNP (8 h HNE / 12 h GMT / 21 h JST et KST).

Netflix invite également les fans à co-diffuser et à réagir à l’événement Tudum en temps réel sur leurs chaînes Facebook, Twitch ou YouTube. Et des exemples d’émissions et de films Netflix qui seront représentés ici incluent Bridgerton; Cobra Kai ; La Couronne; Émilie à Paris ; Ozark ; Avis rouge ; et The Witcher, avec beaucoup, beaucoup d’autres.