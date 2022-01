Un énorme glissement de terrain tue au moins 7 plaisanciers au Brésil

Une horrible tragédie s’est déroulée au Brésil samedi, après qu’une énorme formation rocheuse se soit détachée au-dessus d’un lac, plongeant dans l’eau… tuant au moins 7 personnes.

REGARDER : une partie du canyon s’effondre sur des bateaux dans le sud-est du Brésil ; au moins 1 mort, 15 blessés pic.twitter.com/XqaIp01fw0 – BNO News (@BNONews) 8 janvier 2022 @BNONews

La vidéo est terrifiante… littéralement, un flanc de montagne en cascade sur 4 bateaux dans le Minas Gerais. Vous entendez les plaisanciers crier d’incrédulité, alors que la formation rocheuse entre en contact avec les bateaux, les projetant dans les airs. Deux des 4 bateaux touchés ont coulé.

L’effondrement a été tonitruant… alors que des milliers de livres de roches et de débris ont heurté l’eau. C’est d’autant plus horrible que ce fut, de l’avis de tous, une journée sereine et que vous voyez les plaisanciers se détendre et s’amuser jusqu’à ce que la catastrophe frappe soudainement.

Outre les morts, une trentaine de personnes ont été blessées.

Il y a eu de fortes pluies dans la région et les autorités pensent maintenant que le torrent d’eau pourrait avoir été la cause de l’effondrement de la montagne.

Il manque encore 3 personnes.