Un énorme incendie «détruit complètement» une église vieille de 160 ans dans le centre-ville .

Une église du centre-ville de Glasgow a été détruite par un brasier ardent aux premières heures de ce matin.

L’alarme a été donnée à 2 h 40 lorsque l’église paroissiale catholique romaine de Saint-Simon a pris feu.

Les pompiers ont exhorté les résidents à proximité de garder leurs fenêtres et leurs portes fermées pendant que les propriétés trop proches de l’église ont été évacuées.

Un témoin a écrit sur les réseaux sociaux: «Nous avons été réveillés par des sons de talkie-walkie, le fiancé est sorti et l’église de l’autre côté du pont a été complètement détruite par un incendie en une demi-heure. St Simon’s était magnifique à regarder.

L’église St Simon a été construite en 1858 par Charles O’Neill, initialement nommée St Peter’s, avant une rénovation en 1956.

Il s’agit d’une nouvelle de dernière minute – d’autres à suivre.

