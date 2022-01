Un énorme incendie se déclare au Parlement sud-africain au Cap

Des flammes engloutissent le toit du Parlement sud-africain à Cape Town (Photo: AP)

Un énorme incendie s’est déclaré au Parlement sud-africain, envoyant de sombres panaches de fumée dans le ciel au-dessus du Cap.

L’incendie s’est déclaré au troisième étage d’un immeuble de bureaux et s’est propagé à l’Assemblée nationale, où siègent les députés.

La ministre Patricia de Lille a déclaré : « L’incendie est actuellement dans les salles de l’Assemblée nationale. C’est un jour très triste pour la démocratie car le Parlement est le foyer de notre démocratie.

Aucun blessé n’a été signalé alors que 35 pompiers ont combattu l’incendie, qui aurait commencé à 6 heures du matin.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et de nombreux politiciens de haut rang étaient au Cap pour les funérailles de l’archevêque Desmond Tutu, qui ont eu lieu samedi à proximité de la cathédrale Saint-Georges.

Mme De Lille a confirmé que les pompiers « ont désormais la situation sous contrôle ».

Les pompiers luttent contre l’incendie d’en haut (Photo: .)



L’incendie s’est propagé au bâtiment de l’Assemblée nationale (Photo: .)



Une épaisse fumée noire et des flammes jaillissent du bâtiment du Parlement (Photo: AP)



Table Mountain et la ligne d’horizon du Cap peuvent être vues derrière la fumée (Photo: AP)

On craignait que des parties de bâtiments, construits pour la première fois à la fin des années 1800, ne s’effondrent à cause de la chaleur.

« Le bitume sur le toit est même en train de fondre, signe de la chaleur intense. Il a été signalé que certains murs présentaient des fissures, ce qui pourrait indiquer un effondrement », a déclaré le porte-parole des pompiers, Jermaine Carelse.

Le complexe du Parlement a été bouclé lorsque la police a fermé les routes et bloqué les zones où les gens avaient laissé des fleurs et d’autres hommages aux Tutu.

