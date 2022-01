Un énorme projet de casino à New York comprend une salle des marchés crypto

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Une salle des marchés crypto complète est prévue dans le projet de casino de New York de 3 milliards de dollars.

C’est une nouvelle spéciale pour ceux qui aiment New York ou vivent dans la ville. Un gestionnaire d’actifs basé à Las Vegas et un géant du jeu basé au Japon prévoient un casino de plusieurs milliards de dollars dans la ville américaine qui comprendrait un espace pour échanger des crypto-monnaies ainsi qu’une aire d’atterrissage pour les véhicules volants.

Une proposition pour le casino sera envoyée à l’autorité locale des jeux d’argent avant ce vendredi 7 janvier, selon un rapport du média Insider.

En plus de la plus grande salle des marchés de crypto-monnaie au monde, ils souhaitent construire un stade et des installations d’esports pour des événements tels que la Fashion Week de New York, l’US Open et la Fleet Week sur leur projet.

« L’objectif est d’avoir une approche différenciée mais complète du divertissement qui va au-delà des jeux de casino avec des éléments très sympas », a déclaré Jason Ader, ancien membre du conseil d’administration de Las Vegas Sands, dans une interview en décembre.

Casino de Mirai

Le nom « Mirai », qui a été choisi pour le casino, est dérivé du mot japonais pour « futur » et, selon les estimations actuelles, le projet coûtera au moins 3 milliards de dollars ; cependant, le chiffre exact peut varier selon l’endroit où il est construit, ce qui reste à déterminer.

UE Resorts International est une filiale du fournisseur japonais de technologie de jeu Universal Entertainment Corporation. Il travaille avec Jason Ader et d’autres partenaires.

Alors que UE Resorts et Ader préfèrent que le casino soit situé à Manhattan, les autorités municipales ont déjà exprimé leur opposition au concept de construction d’un casino dans le quartier en tant que tel. Ainsi, Long Island et les comtés voisins sont également évalués comme emplacements possibles.

26 Capital Acquisition Corp, l’activité d’Ader, sera regroupée avec un complexe de casinos aux Philippines contrôlé par Universal.

UE Resorts a l’intention d’inscrire ses actions ordinaires au Nasdaq à l’avenir. Selon la société, le casino prévu à New York est probablement la seule entreprise de la société aux États-Unis.

Comme a compté Bitcoin quotidien, il y a plus d’excitation parmi les commerçants de crypto depuis qu’Eric Adams a été élu maire de New York. Parmi les nouveautés de ce passionné de l’écosystème crypto se trouve son salaire en Bitcoin. En outre, il a déclaré qu’il souhaitait que les écoles de la ville enseignent la crypto et la blockchain.

