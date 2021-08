Un énorme Ricky n’a pas suffi à donner la cloche face aux Etats-Unis

in

08/03/2021 à 8h28 CEST

Le grand classique des jeux olympiques, entre l’Espagne et les Etats-Unis, est retombé côté américain (81-95) et sépare définitivement l’équipe espagnole des médailles, qui méritait plus de chance dans ce tournoi.

Espagne, 81

(21 + 23 + 20 + 18) : Ricky (38), Rudy (0), Abalde (0), Claver (8), Marc Gasol (0) -cinq départ-, Pau Gasol (0), Sergio Rodríguez (16 ), Willy Hernangómez (10), Garuba (3), Abrines (0), Llull (6)

États-Unis, 95

(19 + 24 + 26 + XX): Booker (9), Lillard (11), Durant (29), Holiday (12), Adebayo (5) -cinq de départ-, Lavine (10), Middleton (XX2), Grant (0), Tatum (13), Vert (4).

Arbitres :

Guillerhme Locatelli (BRA), Yohan Rosso (FRA), Michael Weiland (CAN).

Incidents :

Match de quart de finale, joué à la Saitama Super Arena, sans spectateurs.

Mais la traversée avant les américains obligés de faire un machado, ça n’est pas arrivé. Comme toujours, l’Espagne a essayé avec un énorme Ricky (38 points), et a atteint la pause avec une égalité à 43. Mais ensuite Durant (29) et ses garçons sont arrivés pour mettre fin au rêve et clôturer une étape de succès olympiques. Adieu à une génération dorée.

L’Espagne est sortie déterminée à changer l’histoire de ce classique aux Jeux Olympiques, et celui qui l’a eu le plus clair est Ricky Rubio, un compagnon régulier des joueurs américains de la NBA, à qui il a donné une leçon au premier trimestre.

Ricky imparable

El Masnou était divin, comme dans tout le tournoi, donnant une clinique de direction de jeu. Il a mené ses défenseurs de front, et très inspiré par l’attaque (13), étant le seul à pouvoir répondre aux gifles constantes des nord-américains et avec la collégiale permettant trop de contact.

Avec une défense alternative en zone 2-3 et une défense individuelle, L’Espagne a tenté de court-circuiter l’attaque américaine où Durant a toujours semblé faciliter les choses. Les États-Unis sont venus laisser 7 (10-17), mais un Ricky inspiré, avec l’aide de Lulle, a remis l’équipe de Scariolo dans le match. à la fin du premier quart-temps (21-19).

Le soulagement de Ricky a été pris par Sergio Rodríguez, qui a continué à diriger l’Espagne avec fluidité et joie offensive, mettant la défense nord-américaine en difficulté, lorsqu’il a également trouvé un autre coéquipier de la NBA, intimidant.

Willy, de l’air frais

Willy Hernangómez était une bouffée d’air frais, travaillant sur le rebond, marquant et bloquant contre une équipe américaine trop pressée de marquer et cette anxiété leur a joué un tour.

Willy s’est qualifié pour l’Espagne (29-26) et Tatum a égalé 29. De là sont venues les meilleures minutes de l’équipe espagnole avec une partie de 10-0, ce qui a conduit à une domination de 10 (39-29), après que les arbitres ont annulé un trippant de Sergio lorsqu’il a mis le pied sur la ligne.

L’Espagne a de nouveau réalisé un petit coussin de 7 points (43-36) mais les Etats-Unis ont serré les dents, retourné défendre la limite de la faute, et Durant est revenu à la rescousse de son équipe pour atteindre la pause avec une égalité à 43 après une course de 7-0.

Ils tiennent jusqu’à la pause

L’Espagne montrait son visage, dominant le rebond, et marquant avec de bons pourcentages, de continuer à croire au « miracle » avec 20 minutes à faire.

Après la pause, les États-Unis sont sortis prêts à changer le signe du jeu et l’ont fait avec leur star, Kevin Durant. qui a pris les commandes du duel sur la base de triples (3 presque de suite), et avec l’équipe de Popovich déplaçant le ballon et trouvant de bons coups.

Quelque chose que l’Espagne attendait déjà, mais l’équipe de Scariolo a commencé à trembler en attaque, avec des doutes, et cela a très clairement payé. Seul Ricky a essayé de contribuer, mais c’était trop peu contre un adversaire lancé.

Les USA mettent le direct

Les différences ont augmenté à un rythme vertigineux, atteignant un sommet de 16 (49-65) avec Durant et Booker menant l’attaque. ‘Yankee’. Ricky essayait de reconstruire son équipe avec un triplazo (59-69) et jouait avec quatre extérieurs pour gagner de la vitesse et tirer.

L’Espagne a réussi à arrêter l’hémorragie et a fermé la salle avec un triple de Sergio Rodríguez qui a donné de l’espoir pour eLe dernier quart (63-69).

Mais les forces diminuaient, et les États-Unis imposaient leur physique pour mettre fin à la résistance de l’Espagne qui tentait toujours avec un Ricky inspiré, mais cela n’a pas suffi au vu du talent, de la force physique et du rythme des Américaines, qui ont fini par dominer à volonté (81-95).