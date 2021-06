Un énorme spoiler ‘Loki’ pourrait se cacher à la vue de tous – .

Nous sommes à un jour de la première de l’épisode 3 de Loki, qui sera lancé sur Disney + tôt mercredi. Inutile de dire que les spéculations concernant l’émission télévisée MCU la plus chaude à ce jour sont toujours d’actualité. Les deux premiers épisodes ont commencé à expliquer comment le temps s’écoule dans le MCU, quelque chose que nous attendons avec impatience d’apprendre depuis l’annonce de la série. Marvel a également révélé l’un des plus grands développements de Loki dans les bandes-annonces. Loki (Tom Hiddleston) a été arrêté par la Time Variance Authority (TVA) pour ses actions dans Avengers : Endgame. Maintenant, il doit coopérer avec TVA, qu’il le veuille ou non. Et les deux premiers épisodes de Loki ont livré tout cela, révélant le plus gros problème de TVA en ce moment, celui qui nécessite l’aide du dieu de la malice.

Comme nous l’avons déjà expliqué, les épisodes 1 et 2 soulèvent d’autres questions sur le passé et l’avenir du MCU. Marvel n’expliquera pas tout d’un coup, et on découvre les règles complexes de la TVA en même temps que Loki le fait. Nous aurons besoin de voir plus d’épisodes pour avoir une vue d’ensemble. Jusqu’à ce que nous obtenions toutes nos réponses, nous expliquerons un secret particulier de Loki qui pourrait se cacher à la vue de tous. Comme toujours, arrêtez de faire défiler maintenant pour éviter les spoilers si vous n’avez pas encore vu d’épisodes de Loki.

L’épisode 1 nous a montré que ce qui s’est passé dans la saga Infinity était prédestiné. Les Gardiens du Temps, que nous n’avons pas encore rencontrés, ont permis que cela se produise. C’est pourquoi les Avengers pouvaient jouer avec le voyage dans le temps et éviter la colère de la TVA, alors que Loki devait être arrêté. Mais l’épisode introduit également la déroutante Timeline Sacrée. Cela peut sembler être une réalité unique au début, une qui est censée suivre des paramètres spécifiques. Mais l’explication la plus logique est que la chronologie sacrée se compose de plusieurs réalités distinctes, comme celle dans laquelle résident les Avengers et celle où Steve Rogers (Chris Evans) prend sa retraite.

L’épisode 2 a expliqué ce que font les frais de réinitialisation. Ce sont essentiellement des explosifs sophistiqués qui effacent tout d’un événement Nexus dans un rayon. Lady Loki (Sophia Di Martino) utilise les charges volées pour attaquer la chronologie à divers moments dans l’espace et le temps, dans le but de générer suffisamment de branches pour envoyer la TVA en mode panique. Tous les agents sont dépêchés sur les sites concernés pour faire face aux conséquences. L’épisode nous dit également que vous ne pouvez pas remonter dans le temps juste avant qu’un événement Nexus ne se produise, et également que les événements Nexus doivent être corrigés avant que les branches ne poussent trop loin.

L’attaque bien chorégraphiée sur la timeline sacrée pourrait avoir des répercussions importantes sur le MCU, et nous soupçonnons déjà que ces actions mèneront en quelque sorte aux premiers films multivers de la phase 4, Spider-Man 3 et Doctor Strange 2. Mais l’effet immédiat pourrait être plus pratique pour Lady Loki. Elle pourrait être en mesure d’attaquer le siège de TVA pendant que la plupart des effectifs de TVA se démènent pour fixer le calendrier.

La ville du royaume quantique vue dans Ant-Man et la guêpe (ci-dessus) et la ville TVA de Loki (ci-dessous). Source de l’image : Marvel Studios via Reddit

Cela nous amène à la question que nous nous sommes posée au début de l’épisode 1 : où se situe la TVA ? Le temps passe différemment à TVA, comme on l’a aussi appris dans cet épisode. Et certains de ses employés sont vraiment étranges. Certains ne savent pas ce que sont les poissons (Casey) et d’autres veulent faire du jet ski sans raison apparente (Mobius). La TVA se trouve être massive, ce qui est logique. Vous auriez besoin de beaucoup d’agents pour faire face à toutes les variantes qui gâchent la chronologie sacrée.

C’est la réponse à cette question qui pourrait se cacher à la vue de tous. Plus précisément, il pourrait se cacher dans Ant-Man and the Wasp. C’est le film Marvel qui a exploré davantage le royaume quantique, dont la compréhension est si critique pour Avengers: Fin de partie. Scott Lang (Paul Rudd) n’y est resté que cinq heures, mais cinq ans s’étaient écoulés dans la chronologie principale du MCU au cours de cette période.

C’est Ant-Man et la Guêpe qui ont révélé toutes sortes d’êtres qui existent dans cet univers microscopique, y compris une immense ville vue au loin. Cette ville pourrait-elle être celle que l’on voit à travers les yeux de Loki dans le premier épisode de la série télévisée ? Est-ce là que réside la TVA?

Un Redditor a mis les deux villes côte à côte, en utilisant des images d’Ant-Man 2 et du premier épisode de Loki, comme on le voit ci-dessus.

Nous devrons peut-être attendre quelques épisodes pour voir si la découverte est exacte, mais le royaume quantique ressemble certainement à l’endroit où vous voudriez cacher une organisation qui gère la chronologie sacrée.