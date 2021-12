Un énorme yacht de luxe italien est vendu en crypto-monnaie ou NFT

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le superyacht de 52 mètres de long se trouve actuellement en Floride et se vend l’équivalent de 10 millions de dollars.

Vous ne savez pas quoi faire de vos crypto-monnaies et vous êtes milliardaire en Bitcoin, Ether, Doge ou autres ? Ne vous inquiétez pas, voici un choix : le propriétaire du superyacht Vianne de 52 mètres de long (170 pieds) de marque Benetti, construit en Italie, a confirmé qu’il vendait ce navire gigantesque et luxueux et accepte les crypto-monnaies ou non. jetons consommables comme moyen de paiement.

Pour la vente du superyacht Vianne, le propriétaire demande une caution fiduciaire (en euros ou en dollars) de 10 % de la valeur du bateau, qui est estimée à 8,9 millions d’euros ou 10 millions de dollars US. C’est-à-dire qu’il demande à être payé 1 million de dollars en espèces comme initiale, mais le reste du solde peut également être payé en monnaie fiduciaire ou « dans n’importe quelle crypto-monnaie majeure, telle que BTC, ETH, DOGE, SOL, FTM, BNB et tout NFT de haut niveau tel que Cryptopunks et Bored Ape Yacht Club ”dit dans un communiqué de presse.

Le yacht à vendre

L’immense yacht dispose d’un héliport et d’un jacuzzi sur le pont. Il a une coque en acier et une superstructure en aluminium construite selon la classification ABS avec un design extérieur de Stefano Natucci. Comme indiqué dans un communiqué de presse, le superyacht transatlantique a récemment subi une refonte technique et esthétique complète en 2021 au chantier naval italien Arpeca et a terminé ses dernières inspections de classe et de pavillon en 2021. Il est classé commercialement et disponible à la location.

Vianne peut accueillir 12 invités dans 5 cabines et est piloté par 12 membres d’équipage expérimentés, dirigés par le capitaine italien Alberto Zambelli. Il a également récemment reçu de nouveaux meubles intérieurs et extérieurs de marque Ralph Lauren, avec une mise à jour de ses caractéristiques aquatiques, notamment un nouveau toboggan aquatique et une terrasse de piscine flottante.

Comme indiqué dans le communiqué de presse, bien que de plus en plus de crypto soit utilisée pour la vente de yachts, Vianne serait le plus grand navire de l’histoire à être acheté avec NFT, si ce mode de paiement est décidé.

Pour le connaître

Vianne est disponible pour des visites sur rendez-vous dans les Caraïbes et en Floride. Les acheteurs et les courtiers peuvent contacter les représentants des ventes pour plus d’informations. Cet hiver Vianne est aussi sur le marché de la location, disponible pour 196 000 $ US la semaine dans les Caraïbes.

Le site Web de Vianne donne plus d’informations et montre des photos et des vidéos.

Concernant cette vente, le family office du propriétaire a déclaré à Coindesk : « Au cours des 12 derniers mois, en particulier, nous nous sommes penchés sur les transactions utilisant des crypto-monnaies, lorsque cela est pertinent et possible. Nous sommes en train d’acquérir un yacht plus grand pour le propriétaire, et si/lorsque nous effectuons une transaction, nous paierions certainement en crypto-monnaies (stablecoins, altcoins, etc.) si c’était une option. «

Il convient de noter qu’il existe de nombreux articles et biens extrêmement luxueux qui sont payés avec des crypto-monnaies. Même des maisons et des appartements et même des immeubles entiers pour des millionnaires ; ainsi que des voitures de sport chères et des avions pour les super riches.

Sources : Communiqué de presse, Coindesk, site Vianne, archives

Version de QuotidienBitcoin

Image Unsplash (image de référence, pas le yacht à vendre)