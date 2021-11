Un enregistrement avec un fan de Harry Styles sur Harry Styles rejoignant le MCU

Ce week-end, la réalisatrice oscarisée Chloé Zhao a rejoint Christopher Nolan et Giannis Antetokounmpo dans les rangs des personnes qui ont forcé mes collègues masculins à se soucier de Harry Styles. J’ai fait confiance à Chloé Zhao depuis qu’elle a admis qu’elle n’écrivait pas seulement des fan fictions, mais qu’elle le fait toujours quand elle ne dirige pas de films Marvel et ne remporte pas d’Oscars. Et il ne faut donc pas s’étonner, vraiment, qu’elle soit responsable de l’introduction du petit ami emblématique de Wattpad, Harry Styles, au MCU en tant que plus grand casanova céleste de Marvel, Eros. La superstar de la pop est apparue dans la première des deux scènes post-crédit à la fin de Zhao’s Eternals en tant que l’un des personnages les plus récents et les plus animés du MCU.

« Harry en tant qu’Eros était vraiment un package pour moi », a déclaré Zhao à Deadline. « Après l’avoir rencontré, j’ai réalisé qu’il était ce personnage. … Il y a tellement d’Eros en lui.

Pour ceux d’entre nous qui ne se soucient pas vraiment des détails du MCU, quelle est la chose la plus importante à savoir sur Eros ?

Éros baise.

Oui, il a donc aussi toutes sortes de pouvoirs impressionnants et une relation malheureuse avec le pouce violet géant qu’est Thanos. Mais Eros passe aussi beaucoup de temps à parcourir la galaxie et à s’y mettre. (Bien qu’il ait parfois abusé de ses pouvoirs de manipulation émotionnelle, il est peu probable que Disney conserve cette partie de sa mythologie intacte.) Considérant que Harry termine sa série de concerts Love on Tour ce mois-ci, dans laquelle il est allé de ville en ville dans une gamme de tenues à paillettes charmantes pour les fans et les tatouages ​​​​dénudés, ce n’est pas vraiment un saut.

La scène post-crédit d’Harry’s Eternals confirme que son personnage de film sera tout aussi coquette que son homologue 2-D – Eros se pavane dans un couloir de vaisseau spatial sur l’air de « Feels Like the First Time » comme s’il s’agissait de la scène principale du Madison Square Garden , jetant une ligne de ramassage à Angelina Jolie puis met en place à lui seul le deuxième film Eternals. Quant à son ami exubérant et lutin Pip? Eh bien, il y a une blague Niall Horan à faire là, mais je vais la laisser glisser.

C’est évidemment un grand moment pour le succès continu de Harry Styles – en plus du MCU, il a plusieurs rôles de long métrage à venir, y compris un rôle principal dans le drame romantique My Policeman et un rôle face à Florence Pugh dans le très attendu Don ‘ t Worry Darling, mais aussi pour deux énormes fandoms qui, ensemble, dominent assez facilement Internet. Le MCU a déjà revendiqué la plupart des plus grands acteurs d’Hollywood; maintenant ils se replient sur les plus grandes stars de la pop ?

Franchement, je ne me suis jamais senti plus vivant. Il y a tellement de choses à considérer : Gucci fabrique-t-il des combinaisons spatiales personnalisées ? Si Harry fait partie du MCU, pourquoi ne l’avons-nous pas intégré à Thor: Love and Thunder afin qu’il puisse participer aux aventures de son amie de longue date Rita Ora, Down Under? Et peut-il écrire une chanson originale pour Eternals 2 afin que nous puissions passer à l’étape suivante vers un EGOT ?

Enfin, je serais un terrible réalisateur si je ne notais pas qu’il s’agit en fait de la deuxième apparition de Harry en tant que super-héros sur grand écran – la première était lors d’une couverture préférée des fans de « Teenage Dirtbag » dans le documentaire One Direction: This Is Us de 2013 .

Eternals 2 pourrait peut-être tirer une leçon de cette performance et donner à Harry un numéro musical. Eros chante-t-il dans les bandes dessinées ? En fait, cela n’a pas d’importance, il le fait maintenant.