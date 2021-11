Un enregistrement NBA de deux semaines avec Big Wos et Jake Paul sur l’évolution de la boxe et de la culture des influenceurs

Bill Simmons de The Ringer est rejoint par Wosny Lambre pour discuter des intrigues de la NBA pendant deux semaines. Ils discutent du début impressionnant du Heat, des prouesses défensives des Bulls, des luttes des Celtics, des Hawks, des questions entourant les Nets, de l’alignement des Lakers et plus encore (2:22). Ensuite, Bill parle avec Jake Paul de son ascension fulgurante et de celle de son frère sur les réseaux sociaux, de son pivot vers la boxe, de l’apprentissage de ses erreurs, de la promotion des combats et bien plus encore (51:15).

Hôte : Bill Simmons

Invités : Jake Paul et Wosny Lambre

Producteur : Kyle Crichton

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS