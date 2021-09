Un enseignant californien arrêté pour avoir prétendument eu des relations sexuelles avec un étudiant

in

Des détectives californiens ont arrêté un enseignant pour avoir prétendument eu des relations sexuelles avec un étudiant de 14 ans.

“Mme Jackson est en garde à vue ce soir”, a déclaré le shérif du comté de Fresno, le lieutenant Brandon Pursell, a rapporté KSEE. “Nous pensons que notre victime est en sécurité, ce dont nous sommes reconnaissants, mais nous ne savons pas s’il y a d’autres victimes. Jackson fait face à quatre chefs d’accusation de viol, copulation orale avec un enfant, actes obscènes avec un enfant, communication avec un enfant commettre un crime et rencontrer un enfant à des fins obscènes.”

Des détectives de l’unité des crimes sexuels du shérif du comté de Fresno ont arrêté vendredi l’enseignante de l’école Mountain View, Krystal Jackson, 39 ans. Jackson a travaillé pour plusieurs autres districts scolaires de la région avant de commencer son travail à Mountain View l’année dernière, a déclaré Pursell.

Une enquête a été déclenchée après que le bureau du shérif a été informé d’une relation sexuelle potentielle entre Jackson et un étudiant. L’enquête a révélé qu’au cours de la dernière année, Jackson avait eu des relations sexuelles avec l’étudiant au moins trois fois au cours de leurs séances d’étude individuelles indépendantes à la Dunlap Leadership Academy.

“Le pire, c’est que notre victime a été maltraitée, c’est le numéro un”, a déclaré Pursell. “Mais aussi le fait que notre suspect est en position de confiance.”

Le district scolaire unifié de Kings Canyon a publié une déclaration selon laquelle les responsables du district travaillent avec les forces de l’ordre, mais ne commenteraient pas davantage car il s’agit d’une question de personnel.

“Les administrateurs du district scolaire unifié de Kings Canyon ont récemment pris connaissance d’accusations concernant un enseignant de l’école Mountain View. Les administrateurs du district travaillent avec diligence avec les responsables de l’application des lois qui publient des détails concernant leur enquête. La sécurité des élèves et des membres du personnel continue d’être une priorité absolue et le district fournira des services de conseil et de soutien à tous les étudiants ou membres du personnel dans le besoin. Le district ne peut pas commenter les questions de personnel confidentielles », indique le communiqué, selon KSEE.

La caution de Jackson a été fixée à 215 000 $ et l’enquête sur l’affaire est en cours.