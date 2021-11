Un enseignant dans le procès CRT dit que les districts scolaires tentent de semer la discorde entre les parents et les enfants

Une enseignante qui a poursuivi un district scolaire du Missouri pour l’utilisation de matériel de formation critique sur la théorie raciale dit qu’elle craint que les districts scolaires tentent de creuser un fossé entre les parents et leurs enfants et de faire peur aux éducateurs de dispenser la discipline.

Brooke Henderson essaie de forcer le district scolaire de Springfield, dans le Missouri, à abandonner le matériel de formation auquel elle a été soumise l’année dernière et qui informait les enseignants qu’ils pourraient se livrer à un comportement oppressif ou suprémaciste blanc simplement en insistant pour utiliser l’anglais en classe, en disant que « toutes les vies comptent » ou appeler la police sur un suspect noir. Just the News a obtenu le matériel de formation pour un article qu’il a écrit cette semaine.

Henderson a déclaré lundi au podcast de John Solomon Reports dans une interview qu’elle s’inquiétait du fait que le matériel de formation était conçu pour influencer les enseignants à présenter les adultes comme des oppresseurs, sapant ainsi l’autorité des parents vis-à-vis de leurs enfants.

Les documents suggéraient que des institutions américaines clés comme les églises faisaient partie d’un cycle de répression, mais « Je pense que c’est encore pire, que nous enseignons à nos enfants à ne pas faire confiance à leurs parents », a déclaré Henderson.

« Si vous regardez l’une des matrices d’oppression, cela dit que les adultes sont l’oppresseur », a-t-elle déclaré. «Et, vous savez, les groupes frontaliers sont les jeunes adultes, mais les personnes âgées et les jeunes enfants entrent dans cette catégorie, vous savez, opprimée. … Je ne peux rien imaginer de pire que de dire à votre enfant de ne pas faire confiance à ses parents et que leur parent est oppressant envers eux.

Henderson a déclaré qu’elle craignait que l’un des effets nets sur les enseignants qui ont suivi la formation soit qu’ils soient devenus plus réticents à discipliner les élèves, même lorsqu’ils sont indisciplinés ou se comportent mal.

« Je pense qu’à tous les niveaux, cela envoie un message, vous savez, non seulement nous n’appelons pas la police, nous ne punissons pas les élèves pour comportement inapproprié », a-t-elle déclaré. « Et maintenant, les enseignants ont peur de discipliner un élève pour un comportement inapproprié. Et, vous savez, je pense qu’à travers le pays, vous entendrez des enseignants dire la même chose, que la discipline est une préoccupation, parce que personne ne veut être appelé un suprémaciste blanc. Personne ne veut être vu comme un raciste.