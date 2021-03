Un enseignant de 51 ans est arrêté et accusé d’avoir maltraité quatre étudiants de l’ESO

Les Mossos d’Esquadra arrêtés mardi dernier un enseignant du secondaire dans un centre de Tarragone accusé d’avoir maltraité au moins quatre de ses élèves, a rapporté ce vendredi la police régionale.

L’enseignant est un habitant de Tarragone âgé de 51 ans et les Mossos sont au courant quatre plaintes, bien que les cas peuvent atteindre six, selon TarragonaDigital a avancé.

Les agents ont arrêté le professeur mardi dernier et le lendemain, le juge de service l’a quitté libéré avec charges pour un crime contre la liberté sexuelle.

De son côté, le centre Joan XXIII, propriété de l’archidiocèse de Tarragone et situé dans le quartier de Bonavista, a indiqué dans un communiqué que la direction avait reçu des plaintes de plusieurs étudiantes le 5ème jour. Les personnes concernées ont déclaré avoir subi des << attouchements >>, comportement qui « pourrait être qualifié de harcèlement sexuel », de sorte que immédiatement le centre a activé le protocole de prévention des abus sexuels, congédia le professeur et donna l’alerte aux Mossos d’Esquadra et au ministère de l’Éducation.

Joan XXIII assure avoir agi « avec diligence, transparence et, en même temps, avec la délicatesse appropriée à la nature des événements, envers les étudiants et leurs familles » et des sources policières louent « la collaboration totale du centre ».