Un enseignant de New York suspendu après avoir sucé le mamelon d’un homme en zoom pendant que les étudiants regardaient ⋆ .

Un professeur d’espagnol a été suspendu d’une prestigieuse école de New York après avoir sucé les mamelons d’un homme aux seins nus alors qu’il était devant la caméra lors d’une leçon de zoom l’année dernière.

Selon le New York Post, les élèves de la «prestigieuse école secondaire Columbia pour les mathématiques, les sciences et l’ingénierie» ont eu droit à une session d’apprentissage à distance via une conférence téléphonique Zoom au cours de laquelle Amanda K. Fletcher, une enseignante d’espagnol de 37 ans , «Semblait sucer le mamelon d’un homme aux seins nus non identifié» alors qu’elle «secouait la tête d’avant en arrière», selon le Commissaire spécial aux enquêtes. Après la conclusion des représentations théâtrales sur le sexe, «Fletcher a repris son enseignement et a discuté d’une feuille de travail», a déclaré un étudiant aux sondeurs.

The Post explique que “Suite à cet acte, le visage de Fletcher s’est tourné à la vue de l’écran, et elle a tournoyé ses épaules et a souri.” Auparavant, «les élèves ont regardé Fletcher« manger des spaghettis »avec l’homme torse nu derrière elle.» L’incident s’est produit avec seulement 12 minutes restantes dans la classe Zoom.

Des vidéos de l’acte sexuel, qui a eu lieu le 30 septembre – deux semaines seulement après que le district scolaire a commencé à enseigner via Zoom – ont été partagées par les élèves via Snapchat et d’autres médias sociaux. Fletcher a été «réaffecté» en octobre et a finalement été suspendu. On ne sait pas quand la suspension de Fletcher est entrée en vigueur, et elle a gagné 105 588 $ l’année dernière. Selon le New York Post, elle est toujours sur la liste de paie de la ville.

Il ne s’agit pas du premier exemple très médiatisé d’inconduite des enseignants depuis l’émergence de l’apprentissage virtuel via Zoom. En février de cette année, National File a rapporté que Marc Schack, un enseignant du Maryland, avait obtenu un «congé administratif» après avoir été surpris en train de se masturber lors d’un appel Zoom avec des étudiants handicapés et en éducation spécialisée qui regardaient toujours. «Après avoir été surpris en train de se masturber devant la caméra pendant que les enfants regardaient, Schack a simplement dit ‘mon mal’ et a été mis en congé administratif. L’administration de l’école affirme que le congé administratif n’est pas lié à sa performance choquante devant les enfants, mais simplement parce qu’ils ont égaré son dossier de vérification des antécédents », a rapporté National File. Schack apparaît également lors de fêtes d’enfants déguisé en pirate nommé Captain Silly Bones.

De tels incidents sont devenus un problème dans les gouvernements et au niveau international également. L’année dernière, un homme a apparemment oublié d’éteindre son flux de caméra Zoom alors qu’il semblait complètement nu lors d’un appel Zoom avec le président brésilien Jair Bolsonaro, et plus tôt cette année, un avocat du Texas s’est retrouvé incapable de désactiver un filtre Zoom qui l’a fait apparaître. comme un chat. Exaspérée, l’avocat a dit au juge: «J’ai mon assistante ici, elle essaie de le faire, mais, euh, je suis prêt à aller de l’avant si c’est – je suis ici en direct, ce n’est pas, je ne suis pas un chat.”

L’exemple le plus médiatisé des conséquences involontaires des conférences téléphoniques Zoom est peut-être le cas du journaliste Jeffrey Toobin, l’ancien analyste de CNN et écrivain new-yorkais qui a été licencié après s’être exposé et se masturber lors d’un appel Zoom avec ses collègues.