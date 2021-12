Un enseignant de Sant Cugat mis en examen pour avoir abusé d’élèves pendant 30 ans

17/12/2021 à 22:59 CET

Les Mossos d’Esquadra enquêtent sur un ancien professeur d’une École Sant Cugat (Barcelone) pour avoir prétendument abusé sexuellement de ses élèves, mineurs.

Des sources policières ont expliqué ce vendredi que lorsque les agents ont appris les événements, ils ont ouvert des poursuites, et que le L’Unité centrale pour mineurs de la police catalane a repris l’enquête.

Au cours de ces journées, les Mossos d’Esquadra ont collecté des informations, mais comme ils n’ont « encore » reçu aucune plainte, ils ont transféré tous les informations au parquet des mineurs.

Ce vendredi à Sant Cugat ils sont apparus plusieurs graffitis qui indiquent que cet enseignant aurait abusé des élèves de cette école pendant 30 ans, dans d’autres, il peut être lu « pédophile en prison » et dans d’autres, il est garanti que l’école « le couvre ». En revanche, les mêmes sources policières ont expliqué que l’école s’était montrée « très énergique » et avait renvoyé l’ancien enseignant dès le début de l’enquête.

Ouvert aux plaintes

Les Mossos d’Esquadra ont expliqué que l’enquête est toujours ouverte pour tous ceux qui veulent signaler.

Sources du ministère de l’Éducation de la Generalitat ont confirmé à Europa Press que ils ont retiré l’enseignant du service lorsqu’ils ont appris le cas. Ces sources ont ajouté qu’il n’avait plus eu de contacts avec les étudiants depuis qu’il avait pris sa retraite prématurément, car il était en situation de retraite anticipée lorsque les faits ont été connus.

Dans une déclaration aux familles auxquelles Europa Press a eu accès, l’école a expliqué que ce vendredi matin des graffitis sont apparus à ce sujet. « A l’époque, nous connaissions les faits auxquels ils pouvaient se référer, et ont agi en conséquence », ont-ils déclaré.

Ils ont déclaré que l’affaire est entre les mains des autorités correspondantes et que compte tenu de l’apparition possible de nouvelles liées à cette question, « et pour toute préoccupation », Ils ont demandé la sérénité et ont veillé à ce qu’ils soient mis à disposition des familles pour répondre à d’éventuelles questions.