Un enseignant du New Jersey démissionne, claque l’école pour la ségrégation et la théorie critique de la race – RedState ⋆ .

Une enseignante d’anglais au secondaire a récemment remis sa démission mardi pour protester contre l’utilisation par l’école de la théorie critique de la race pour endoctriner ses élèves. Elle a soutenu que le programme et l’environnement de travail créés par la fixation des dirigeants sur la race ont été épouvantables, et maintenant elle s’exprime.

Dana Stangel-Plowe a soumis sa lettre de démission à la Fondation contre l’intolérance et le racisme (FAIR), une organisation « dédiée à la promotion des droits et libertés civils pour tous les Américains et à la promotion d’une culture commune basée sur l’équité, la compréhension et l’humanité », selon son site Internet. . Elle a critiqué l’école Dwight-Englewood pour avoir séparé les enseignants à la peau claire et menacé de les licencier et de les remplacer par des membres du personnel minoritaires.

«Je crois que DE échoue nos étudiants. Au cours des dernières années, l’école a adopté une idéologie qui nuit à la croissance intellectuelle et émotionnelle de nos élèves et détruit toute chance de créer une véritable communauté parmi notre population diversifiée », a écrit Plowe.

L’ancien éducateur a décrit comment les étudiants sont conditionnés à voir chaque leçon ou sujet à travers le prisme de la théorie critique de la race d’oppresseur et d’opprimé, même lorsque ces facteurs ne sont pas pertinents pour le sujet en question. Elle a écrit:

« J’enseigne aux élèves qui abordent les textes à la recherche de l’oppresseur. J’enseigne aux étudiants qui voient des inégalités dans des textes qui n’ont rien à voir avec le pouvoir. Les élèves ont intériorisé le message selon lequel c’est ainsi que nous lisons et pensons le monde et, par conséquent, ils se concentrent sur le pouvoir et l’identité de groupe. Cette fixation a retardé leur capacité à observer et à s’engager avec le tissu complet de l’expérience humaine dans notre littérature. »

L’ancienne enseignante a également filmé une vidéo dans laquelle elle récite l’intégralité du contenu de la lettre.

Dans la lettre, elle a fait valoir que « cette théorie des hiérarchies de pouvoir n’est qu’une façon de voir le monde, et pourtant elle imprègne DE comme la façon singulière de voir le monde ».

Elle a continué:

En conséquence, les étudiants arrivent dans ma classe en acceptant cette théorie comme un fait : les personnes nées avec moins de mélanine dans la peau sont des oppresseurs, et les personnes nées avec plus de mélanine dans la peau sont opprimées. Les hommes sont des oppresseurs, les femmes sont opprimées, etc. C’est l’idéologie dominante et de division qui guide nos étudiants adolescents.

Plwe a noté que tous les étudiants n’étaient pas d’accord avec les idées enseignées, mais restaient silencieux ou faisaient semblant de les accepter de peur d’être ostracisés. « Beaucoup prétendent être d’accord à cause de la pression de se conformer. J’ai entendu des étudiants qui veulent poser une question mais s’arrêtent de peur d’offenser quelqu’un. J’ai entendu des étudiants qui ne participent pas aux discussions de peur d’être ostracisés », se souvient-elle. “Une étudiante n’a pas voulu développer son essai personnel – sur une expérience qu’elle a eue dans un autre pays – de peur que cela puisse signifier qu’elle était, sans même s’en rendre compte, raciste.”

Mais ce ne sont pas seulement les étudiants qui ont été poussés à se conformer ; les enseignants ont également été contraints d’accepter et d’enseigner l’idéologie marxiste. «À au moins deux reprises en 2017 et 2018, notre directeur d’école, debout devant l’auditorium Hajjar, a déclaré à l’ensemble du corps professoral qu’il nous licencierait tous s’il le pouvait afin qu’il puisse tous nous remplacer par des personnes de couleur, “, a écrit Plough.

L’ancien enseignant a également raconté une réunion du corps professoral au cours de laquelle «les enseignants ont été séparés par couleur de peau». Elle a expliqué que « les enseignants qui avaient la peau claire ont été placés dans un « caucus blanc » et ont demandé de« se souvenir » que nous sommes « Blancs » et « de prendre la responsabilité de [our] pouvoir et privilège.

Il est clair que les éducateurs ne sont pas autorisés à remettre en question ou à s’opposer à l’accent mis sur la théorie critique de la race et son application en classe.

La théorie critique de la race est récemment devenue un sujet de controverse après qu’il a été révélé que de nombreuses écoles à travers le pays l’utilisent pour pousser leur orthodoxie habituelle «les blancs sont racistes» envers les enfants américains. Alors que de nombreux éducateurs l’utilisent simplement pour enseigner l’histoire, d’autres se livrent à un endoctrinement à part entière conçu pour présenter les Blancs comme des oppresseurs racistes et les minorités comme des victimes impuissantes.

Plusieurs États font pression pour interdire l’enseignement de cette théorie dans les écoles publiques. Cependant, cela soulève une question cruciale : l’interdiction de la théorie critique de la race est-elle la victoire que nous pensons être ?

Ceux qui épousent la théorie critique de la race prétendent que c’est le moyen de lutter contre la richesse raciale, l’éducation et les disparités de revenus entre les minorités et les Blancs. Ils croient que leur méthodologie est une solution au problème de l’écart racial. Mais à droite, ce sont des problèmes qui sont généralement ignorés, ce qui signifie que la gauche est la seule à en parler. Le moyen de vaincre les mauvaises idées est d’en proposer de meilleures – et non, ignorer un problème n’est pas une meilleure idée.

Si les conservateurs souhaitent vraiment vaincre cette idéologie, ils doivent faire plus que simplement plaider en faveur des interdictions ; ils doivent offrir des solutions conservatrices concurrentes pour résoudre les problèmes raciaux qui sont toujours présents dans la nation. Sinon, l’extrême gauche continuera simplement à persuader davantage d’Américains que leur voie est la meilleure et ces interdictions seront facilement annulées.