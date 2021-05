Un enseignant du New Jersey est licencié après une tirade raciste et profane contre ses élèves noirs ⋆ .

Le racisme en Amérique est une bête insidieuse et omniprésente qui vit à tous les niveaux de notre société. Mais certaines de ses manifestations les plus pernicieuses se trouvent dans le système scolaire, ce qui nous donne un aperçu terrifiant de la façon dont ces idées et sentiments pervers sont normalisés et inculqués à la génération suivante.

Un enseignant du New Jersey a été licencié après avoir lancé une diatribe raciste dirigée contre certains de ses élèves noirs. Howard Zlotkin, qui ne travaille plus au lycée Dickinson de Jersey City, a perdu la tête lors d’un cours de Zoom sur le changement climatique qui s’est en quelque sorte terminé avec lui en criant que George Floyd, victime de brutalités policières, était un «f ** king criminel qui ne voulait pas obéir. . »

On ne sait pas ce qui a provoqué l’explosion de Zlotkin, mais il a clairement des problèmes non résolus avec les membres de sa famille et s’en prenait à ses étudiants. «Si vous pensez que je suis privilégiée, alors f ** k vous, parce que ma fille pense que je suis privilégiée et je ne lui parle pas! hurla Zlotkin, qui donnerait plus tard le majeur à l’un de ses élèves.

Zlotkin a également ressenti le besoin de partager ses plaintes à propos de Floyd à la classe: «J’entends des gens se plaindre et pleurer à propos de Black Lives Matter, mais George Floyd était un criminel et il a été arrêté et il a été tué parce qu’il ne voulait pas obéir. et en fin de compte, nous en faisons un héros f ** cking!

Il a semblé ordonner à quatre de ses élèves noirs de lui écrire un essai et a maudit Timmia Williams, 17 ans, quand elle a choisi de ne pas l’écrire pour lui. «Je ne pense pas que vous puissiez faire valoir vos arguments. Vous savez ce que Timmia? Vous êtes aussi plein de merde! fit rage Zlotkin.

Sans surprise, Zlotkin a été lâché. Le district scolaire a publié une déclaration disant que «l’école était en train de recueillir les déclarations des élèves aujourd’hui avant de procéder à des mesures disciplinaires, puis la deuxième vidéo a fait surface. L’enseignant n’aura pas accès aux élèves ou à l’école au fur et à mesure que nous progressons. Nous sommes consternés par les déclarations, les grossièretés, le manque de respect et le traitement des étudiants. “

Ce n’est que le dernier d’une série d’incidents racistes inquiétants impliquant des écoles. Une mère californienne a déposé une plainte auprès de l’école de son enfant après avoir entendu son professeur de sixième sur Zoom dire à l’enfant qu’on leur avait appris à mentir: «C’est ce que font les Noirs. C’est ce que font les Noirs. Les Blancs le font aussi, mais les Noirs le font beaucoup plus », a déclaré l’enseignant.

Au Texas, un enseignant a été récemment suspendu pour avoir mis le pied sur le cou d’un garçon noir de 10 ans et en avoir pris une photo, tandis qu’un groupe d’étudiants blancs d’Aldo ISD fait l’objet d’une enquête pour avoir organisé une vente aux enchères d’esclaves en ligne. »De leurs pairs noirs.

Reportage original de Minyvonne Burke chez NBCNews.

