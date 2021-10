Un enseignant du primaire de Manchester est décédé alors qu’il luttait contre le chagrin de la mort de sa mère .

Emma Wilkson a enseigné à l’école primaire Adswood où elle aurait été une ” enseignante exemplaire ” qui avait séduit les inspecteurs de l’Ofsted (Photo : famille Wilkson/Cavendish Press)

Une enseignante d’école primaire « dynamique et talentueuse » s’est suicidée à l’anniversaire de la mort de sa mère après avoir lutté contre le chagrin pendant deux ans.

Emma Wilkson, 29 ans, a gardé une photo de sa mère comme économiseur d’écran de son téléphone, mais on pense que l’enseignante a caché toute l’étendue de son chagrin à ses amis, sa famille et ses collègues.

Elle a été retrouvée morte à son domicile de Stockport, dans le Grand Manchester, le 28 mars par un ami qui s’inquiétait des textes qu’elle envoyait faisant allusion à sa mort et des chansons à jouer lors de ses funérailles.

L’enquête sur sa mort a conclu qu’Emma était décédée des suites d’une mésaventure.

Un coroner n’a pas réussi à se suicider en raison de la quantité d’alcool qu’elle avait consommée.

L’enquête a appris comment Emma avait enseigné à l’école primaire Adswood, où elle aurait été une «enseignante exemplaire» qui avait séduit les inspecteurs de l’Ofsted.

Christopher Wilkson, le père d’Emma, ​​a déclaré pendant de nombreuses années qu’elle n’avait pas eu “beaucoup de contacts avec sa mère”.

Il a dit qu’une relation avec Emma avait pris fin peu de temps avant sa mort et qu’elle vivait seule.

«Si nous avions su qu’elle avait besoin de plus de soutien, nous lui aurions donné tout ce dont elle avait besoin.

«C’était une personne généreuse et attentionnée. Elle nous manquera à jamais et toujours dans nos cœurs”, a-t-il ajouté.

Christopher Wilkson a déclaré que sa fille était ” une personne généreuse et attentionnée ” qui nous manquera ” à jamais ” (Photo: famille Wilkson / Cavendish Press)



L’enregistrement d’un verdict de mort par le coroner de mésaventure Chris Morris a déclaré à la famille d’Emma qu’elle était ” clairement une personne dynamique et talentueuse ” et ” une enseignante exceptionnellement douée ” (Photo: famille Wilkson / Cavendish Press)

Michelle Smart, directrice de l’école primaire Adswood, a déclaré à l’enquête alors que l’école savait qu’Emma avait eu “un épisode de deuil après la mort de sa mère”, qu’il n’y avait aucune inquiétude pour sa santé.

“Elle semblait optimiste quant à son enseignement et elle était prête pour les vacances de Pâques”, a-t-elle déclaré.

Le jour anniversaire de la mort de sa mère, Emma s’est rendue chez son frère Matthew avant de se rendre dans la maison familiale.

L’alarme a été sonnée lorsqu’un ami s’est rendu au domicile d’Emma pour vérifier si elle suivait les messages WhatsApp faisant allusion à sa mort et aux chansons qui devaient être jouées lors de ses funérailles.

L’ami a trouvé le corps d’Emma à côté d’une note.

L’enquête a révélé qu’Emma n’était «pas vraiment connue des agences de santé mentale» et que son médecin généraliste ne l’avait pas consultée au sujet de sa mauvaise humeur.

Un examen post mortem a montré qu’Emma était en état d’ébriété au moment de sa mort.

L’enregistrement d’un verdict de mort par le coroner de mésaventure Chris Morris a déclaré à la famille d’Emma qu’elle était ” clairement une personne dynamique et talentueuse ” et ” une enseignante exceptionnellement douée “.

Il a dit: ‘[Emma] avait des soucis et des difficultés dans sa vie comme chacun de nous. Elle était également troublée à l’approche de l’anniversaire de la mort de sa mère – mais cela n’avait rien d’extraordinaire.

«Il n’y avait aucune circonstance suspecte autour de sa mort. Je suis convaincu qu’elle a accompli l’acte elle-même. Les messages WhatsApp faisaient référence à des chansons qui devaient être jouées lors de ses funérailles.

«Mais ses taux sanguins ont montré une intoxication importante et je ne peux pas trouver qu’elle avait l’intention de provoquer sa propre mort.

«C’était un acte impulsif sous l’influence de l’alcool.

‘Emma est décédée tragiquement des suites d’une mésaventure. C’était une personne vraiment exceptionnelle dont la perte est largement ressentie.

‘Je suis désolé pour ta perte.’

