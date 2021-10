Après que les captures d’écran du statut WhatsApp d’Attari soient devenues virales sur les réseaux sociaux, la direction de l’école a expulsé Nafisa Attari de son travail.

Une école du Rajasthan a mis fin aux services d’un enseignant pour avoir publié un statut WhatsApp célébrant prétendument la victoire du Pakistan contre l’Inde lors de la Coupe du monde T20.

L’enseignante, Nafeesa Attari, travaillait à l’école Neerja Modi à Udaipur au Rajasthan. Elle avait publié un statut sur WhatsApp en écrivant « nous avons gagné », exprimant sa joie de la défaite de l’Inde contre le Pakistan. Le statut est venu avec des photos de joueurs pakistanais du match.

Après que les captures d’écran du statut WhatsApp d’Attari soient devenues virales sur les réseaux sociaux, la direction de l’école a expulsé l’enseignante de son travail.

Attari a déclaré que sa famille, alors qu’elle regardait le match de Coupe du monde entre l’Inde et le Pakistan, était divisée en deux groupes, chacun soutenant les deux équipes. « Cela ne veut pas dire que je soutiens le Pakistan », a-t-elle déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.