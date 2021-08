Un enseignant explique les défis que les jeunes ne veulent pas relever ⋆ 10z viral

Il est aussi frustrant que typique que les critiques culturels traitent chaque nouveau développement de la société comme une autre phase, comme s’il s’agissait d’un adolescent angoissé essayant une nouvelle identité. À certains égards, la pensée que telle ou telle tendance spécifique est une phase avec un début et une fin peut être réconfortante et plus facile à comprendre, mais à d’autres égards, elle conduit à des solutions inadéquates et à des arguments circulaires.

Je soupçonne qu’une des principales raisons à cela est que la plupart de ces critiques écrivent pour gagner leur vie et manquent souvent de contact régulier avec les problèmes qu’ils analysent. Ils peuvent être bien lus, bien connectés et suivre le cycle de l’actualité, mais trop souvent, cela ne donne qu’une connaissance superficielle du sujet en question. Cela ne donne pas une image complète du travail quotidien directement avec les personnes concernées.

Cela dit, Jeremy Adams, enseignant et écrivain, est une exception importante. Son nouveau livre Hollowed Out: A Warning about America’s Next Generation combine le meilleur de ces deux mondes. En tant qu’écrivain, Adams soutient clairement que les jeunes générations sont confrontées à de graves problèmes sociaux qui menacent un déclin imminent à l’échelle nationale. En tant qu’enseignant, il peut personnellement témoigner de son sujet et s’exprimer avec authenticité.

Une peste de l’âme

Dans Hollowed Out, Adams est comme Virgil promenant Dante à travers l’Enfer, sauf qu’il guide le lecteur à travers le monde atrocement vide des iGens d’aujourd’hui et des jeunes de la génération Y. Ils sont ignorants, sans ambition, antisociaux, peu curieux, matérialistes, narcissiques et profondément malheureux. Pourtant, ils sont étrangement fiers de tout cela et s’attendent à ce que leur monde libre et prospère continue comme il l’a toujours fait. Pire encore, ils ont convaincu tant de générations plus âgées de s’attendre à cela aussi.

Cette situation incite Adams à se demander au début de son livre : « Et si l’auto-isolement et le désespoir, le consumérisme et le culte de la célébrité, l’agressivité du politiquement correct, le dédain pour le pays et le retrait de la famille, la fétichisation des « sentiments » ” et la relativisation de l’éthique, et l’indulgence de la vulgarité et de l’obscénité ne sont pas des schismes générationnels ordinaires, mais plutôt des symptômes de quelque chose de bien pire, une puissante peste de l’âme collective ? »

En d’autres termes, et s’il ne s’agissait pas d’une autre phase, mais d’une nouvelle normalité terrifiante ?

Pour commencer, Adams affirme que la vacuité provient d’une vision du monde indéfinie : . ” La raison pour laquelle tant de jeunes gaspillent leur « raison, leur cœur et leur esprit » en frivolités, c’est qu’ils ne croient en rien de plus. Malgré toutes les tentatives du monde pour les impliquer, les jeunes sont profondément « désengagés » et « ne forgent pas de liens profonds et significatifs avec les gens, les lieux et les traditions ».

Pour les parents et les enseignants qui travaillent avec ces jeunes, cela a des implications immédiates. Cela inclut une apathie complaisante : « Alors que les enseignants s’efforcent d’aider les élèves à devenir eux-mêmes, de nombreux élèves ne se sentent pas enclins à « devenir » autre chose que ce qu’ils « sont déjà », parce que, de leur point de vue, il n’y a rien à aspirer à, aucune hiérarchie des « bons », et ils ne peuvent imaginer aucun pouvoir supérieur à celui d’un dieu anodin qui ne leur demande rien. »

Dans ce cadre, les actions mêmes qui définissent une vie épanouie sont dépourvues de sens. La vie ne concerne pas ce qu’une personne peut faire (ce qui, pour de nombreux jeunes, n’est presque rien), mais ce qu’est une personne.

Nous savons tous pourquoi et continuons à le faire

Alors que certains peuvent prétendre qu’il est tout à fait naturel que les jeunes soient un peu superficiels, Adams explique longuement que ce n’est pas vrai. Quelque chose a changé au cours de la dernière décennie, et ce n’est un secret pour personne : leurs téléphones.

C’est une vérité gênante qui est vite oubliée, mais Adams le dit clairement : « Les jeunes passent jusqu’à neuf heures par jour sur leur téléphone, la plupart sur les plateformes de médias sociaux avec un défilé insipide de messages, de commentaires et d’images. Contrairement au monde réel, qui impose certaines exigences à ses participants, le monde virtuel n’exige rien et décourage activement des choses comme l’introspection, la réflexion et la responsabilité.

En plus de les rendre peu profonds, cela les rend également solitaires. Les connexions réelles sont impossibles et les connexions virtuelles sont conçues pour satisfaire la vanité des utilisateurs. Ils ne veulent pas d’amis ; ils veulent des adeptes : « Pour beaucoup de jeunes, un moment n’est vraiment significatif que s’il est observé et approuvé par les autres. La célébrité est le but.

C’est, s’il y a même un objectif. Sinon, la distraction constante est le but, et le jeune s’éloigne de plus en plus de lui-même et des autres.

Vivre presque complètement à l’intérieur de la réalité virtuelle

Adams suit cette observation avec une histoire de ses étudiants le poussant à obtenir une coche bleue. Comme ils l’expliquent, « Twitter vérifié … signifie que vous êtes important. Cela signifie que vous êtes, vous savez, grand temps. Si une personne n’est pas « grand temps », est-ce un échec ? Peut-être, mais le plus gros problème ici est que toute poursuite de la célébrité est inutile, avec la conclusion d’Adams : « Contrairement à mes étudiants, je me fiche de ce que Twitter pense de moi. Ce qui m’importe, c’est que mes étudiants pensent à bien plus qu’à Twitter et à toutes les autres plateformes de médias sociaux. »

Sans surprise, cette vie solitaire dépourvue de sens ou d’accomplissement conduit de nombreuses personnes à rester coincées dans l’adolescence, en particulier les hommes. Adams note que beaucoup ne se marient pas ou ne travaillent même pas, mais jouent à des jeux vidéo dans le sous-sol de leurs parents et se sentent bien : « Dans le passé, les adultes auraient pensé que rentrer chez eux était embarrassant, emblématique d’un échec personnel.

De l’avis d’Adams, le manque de conscience de soi à cet égard trahit une culture stérile et non romantique où l’évasion semble être la meilleure option. Les jalons personnels qui motivaient les gens à mûrir et à réussir ont disparu. Mais, comme Adams le rappelle à ses étudiants et lecteurs, « Éviter la responsabilité peut sembler une bonne idée en tant que jeune adulte, mais vous risquez de le regretter plus tard lorsque vos perspectives de carrière auront diminué, que le mariage et les enfants semblent inaccessibles, et vous vous rendez compte que votre la vie est une histoire de talent et d’opportunités gâchées.

Les enseignants ne peuvent pas réparer les familles que d’autres personnes ont brisé

Alors sûrement, Adams, un enseignant acclamé, recommanderait une réforme de l’éducation comme remède à ce problème. Sauf qu’il ne le fait pas, puisque l’éducation a été vidé aussi. « Les enseignants ne peuvent pas reconstituer les familles brisées. Ils ne peuvent pas refaire les antécédents de leurs élèves. Ils ne peuvent pas apporter d’emplois aux quartiers pauvres. Ce n’est pas un conseil de désespoir. Il existe une issue – et nous, en tant que société, devons faire un bien meilleur travail pour orienter les étudiants (et leurs parents) vers elle », écrit-il.

Cela ne veut pas dire que l’éducation ne peut pas être améliorée. Les écoles ont adopté toutes sortes de trucs qui ont, le plus souvent, aggravé la situation. Plus précisément, Adams mentionne le faux modèle disciplinaire de justice réparatrice et de mauvaise instruction en sciences humaines.

Dans le premier cas, de nombreux campus ont troqué la punition contre une thérapie, ce qui signifie simplement qu’ils ont principalement créé une justification en gardant les mauvais étudiants dans la salle de classe pour terroriser leurs enseignants et leurs camarades de classe. Non seulement la discipline réparatrice et des théories similaires ont inhibé l’apprentissage, mais elles ont rendu des écoles entières dysfonctionnelles et souvent dangereuses.

Dans le second cas, de nombreux districts ont adopté de mauvaises stratégies pédagogiques et un programme d’études moche qui manque de substance et de pertinence. Adams n’essaie même pas de défendre ces décisions pédagogiques comme le feraient la plupart des enseignants, mais dénonce le désir de mort implicite de la société. « Abandonner – presque complètement, comme le font couramment les programmes scolaires maintenant – une exposition large et solide aux penseurs et aux livres qui ont mis la civilisation occidentale en mouvement n’est pas seulement un acte délibéré d’amnésie culturelle. C’est dangereux », observe-t-il.

Cela laisse la foi et la famille comme sources possibles de rédemption pour une génération aveugle qui ne sait rien et ne lutte pour rien. Cependant, à en juger par le désaveu des jeunes envers la religion et les liens familiaux, personne ne devrait s’attendre à un nouveau Grand Réveil. Au contraire, ils peuvent s’attendre à un sommeil profond de gériatres illettrés passant leurs derniers moments de vie à adorer une fausse version d’eux-mêmes sur un écran.

Sentant peut-être le besoin du lecteur d’un petit répit d’une description de plus en plus sombre, Adams mentionne dans cette section deux habitudes perdues qui, si elles sont rétablies, pourraient inverser une partie de ce qu’il décrit : lire et manger ensemble en famille. Les deux sont des outils puissants pour élever des enfants heureux et compétents. Les nombreuses études et témoignages qu’il énumère donnent une indication par où commencer si l’on veut éviter que ses enfants ne soient vidés.

L’industrie des victimes

Enfin, Adams termine en force avec son dernier chapitre : « Hollowed-Out Democracy », qui fait comprendre son argumentation et incite le lecteur à commencer à s’attaquer aux vrais problèmes qui affectent la société d’aujourd’hui.

Il commence ce chapitre en évoquant le problème familier de la division politique croissante et comment cela a non seulement ruiné nos vies personnelles, mais aussi notre conception de la communauté et de la gouvernance : « Les élections ne consistent plus à fixer des priorités politiques pour les deux à quatre prochaines années. ; ce sont des exercices dangereux d’affirmation personnelle au détriment des autres, car pour beaucoup d’entre nous, dans notre moi creusé, nous sommes nos opinions politiques.

Adams remarque que cela a rendu le patriotisme partisan et générationnel. Les jeunes ont appris à haïr leur pays et à tenir leurs bénédictions pour acquises. Cela les a rendus cyniques et fatalistes.

« Pourtant, il y a toute une industrie artisanale de personnes très intelligentes, créatives et influentes dans notre vie politique et culturelle aujourd’hui qui colportent un cynisme vicieux à nos enfants, qui les empoisonnent avec l’idée qu’ils sont maintenant et seront toujours victimes d’un société », écrit-il. C’est le problème principal de la théorie critique de la race. Il pousse un faux récit qui prive les étudiants d’agence et encourage une vision pessimiste de l’effort et de l’accomplissement.

Adams répond à ce problème avec force et beauté : « J’enseigne les sciences sociales au lycée. Mais quelque chose – le bon sens, l’expérience du monde réel, l’intuition – me dit que si vous enseignez aux jeunes Américains qu’ils ne peuvent rien faire pour s’améliorer, alors vous leur avez menti. Le rêve américain n’est pas un mensonge. Je l’ai vu vivre maintes et maintes fois. Le grand mensonge est que nos étudiants sont des victimes désespérées et impuissantes. C’est un mensonge qui amène la passivité et le cynisme, qui encourage le doigté et la haine, c’est un conseil néfaste de désespoir.

Comme ça, Adams parvient à laisser le lecteur éveillé même après que ce livre ait détaillé l’absence de vie et la misère qui affligent les jeunes générations. Même après avoir vu ce qu’il a vu, il témoigne que le succès et le bonheur sont possibles, même s’ils ne semblent pas très probables.

Prenez à cœur les paroles de cet enseignant

Pourtant, le lecteur pourrait souhaiter plus de réponses d’Adams. Bien que l’identification du problème soit une bonne première étape, cela ne fait jamais de mal de proposer quelques pistes à suivre, même si cela ajoute quelques pages supplémentaires.

De plus, les lecteurs peuvent vouloir avoir plus d’histoires – et un enseignant comme Adams en a facilement beaucoup – pour briser les piles de citations et de statistiques que l’on peut trouver dans de nombreux autres livres. Adams est à son meilleur lorsqu’il écrit sur ces expériences, et c’est une occasion manquée qu’il ne le fait pas plus souvent.

Même avec ces petites critiques (qui ne sont en fait qu’un plaidoyer pour plus), Hollowed Out n’est rien de moins qu’un chef-d’œuvre. Il est élégamment écrit et perspicace. Adams n’écrit pas de phrases maladroites, ni n’encombre son écriture de déclarations et d’observations superflues. Son travail est concis et assez lisible.

Plus important encore, c’est sage. Adams appelle ce livre son opus magnum, et à juste titre. Il reflète tant d’années d’expérience vécue et de réflexion profonde, et pourtant il est accessible et universellement pertinent. Il offre de nombreux points à méditer car il présente une image détaillée de ce que le monde est devenu. Cela donne un sens à la confusion croissante d’une manière que la plupart des autres non-fiction ne le font pas.

En bref, Hollowed Out aide les lecteurs à se comprendre eux-mêmes et ceux qui les entourent. En tant que tel, il entame une conversation longtemps différée sur la direction que prend notre société. Espérons que les lecteurs prendront à cœur les avertissements d’Adams et commenceront à remplir ce monde qui est devenu si terriblement creux.