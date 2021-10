Un enseignant indien jette des ponts en Éthiopie

Au cours des trois dernières années, le Dr Ambalam et son équipe ont construit 75 ponts et ravivé plus de 40 sources d’eau. (Crédit d’images : Mission indienne en Éthiopie)

À l’époque impériale en Éthiopie sous Sa Majesté Haile Selassie, il y avait des dizaines de milliers d’enseignants d’Inde, principalement de l’État indien du Kerala, qui enseignaient dans des écoles partout en Éthiopie. Beaucoup d’entre eux enseignaient même dans les villages reculés du pays. Aujourd’hui, de nombreux dignitaires ou citoyens plus âgés se souviennent de leur professeur de sciences et de mathématiques à l’école qui serait invariablement originaire d’Inde. Aujourd’hui, il n’y a qu’une poignée d’enseignants indiens en Éthiopie.

Ces jours-ci, un enseignant indien fait sourire les communautés villageoises de l’ouest de la région d’Oromia en Éthiopie. De façon inattendue, les contributions de cet enseignant ne sont pas dans le domaine de l’éducation. En fait, il n’a pas de formation en ingénierie, mais il a construit des ponts à faible coût pour les communautés villageoises de l’ouest de l’État régional d’Oromia.

L’ambassadeur de l’Inde en Éthiopie, Robert Shetkintong, a déclaré à Financial Express Online : « Le Dr Kannan Ambalam et son équipe ont construit des ponts et relancé des sources d’eau dans la zone Wollega de l’État régional d’Oromia.

«Dans le cadre des célébrations #AzadiKaAmritMohatsav ou des 75 ans d’indépendance de l’Inde, l’ambassade de l’Inde, en collaboration avec des entreprises indiennes en Éthiopie, prendra l’initiative de lever des fonds pour les projets du Dr Ambalam visant à construire des ponts à faible coût et à faire revivre des sources d’eau pour les communautés villageoises dans divers région de l’Éthiopie. Espérons que nous pourrons construire 75 autres ponts à faible coût », ajoute l’envoyé indien.

En savoir plus sur le Dr Kanan Ambalam

Il est professeur adjoint d’administration publique et de gestion du développement à l’Université Wollega à Nekemte, dans l’ouest de l’Éthiopie. Originaire de Madurai, il enseigne à l’université depuis 12 ans.

Comment a-t-il commencé à construire des ponts ?

Selon l’ambassadeur Shetkintong, « une conversation informelle avec ses étudiants un jour de pluie il y a quelques années l’a changé. Cet incident lui a donné une nouvelle énergie, un nouveau but et une nouvelle mission dans sa vie. Les élèves ont raconté des histoires de villageois qui se sont noyés en traversant des ruisseaux en crue. À partir de ce jour, il a commencé des ponts à faible coût dans les communautés de la zone de Wallega.

« Pendant les week-ends, le Dr Ambalam se rendait dans les villages de l’intérieur, la plupart du temps à pied. Il restait avec eux en mangeant la nourriture simple fournie par les villageois et dormant dans leurs huttes. Il tiendrait des réunions le vendredi soir et les 2 prochains jours seraient consacrés à la construction des ponts », a déclaré l’envoyé indien.

Au cours des trois dernières années, le Dr Ambalam et son équipe ont construit 75 ponts et ravivé plus de 40 sources d’eau.

Cependant, ces ponts ne sont pas gratuits.

Selon le Dr Ambalam, « l’initiative de « développement alternatif » basée sur les besoins repose principalement sur la création d’un excellent partenariat avec les parties prenantes, encourageant la participation massive des communautés locales et utilisant largement les ressources disponibles localement. Cela signifie que les communautés contribuent à la construction des ponts en travaillant physiquement dans la construction et en apportant également des rondins, du sable, de la pierre, etc.

« Certains de ces ponts ont été construits sur des rivières dangereuses, situées dans les zones les plus reculées. En conséquence, des milliers de vies – humains, animaux et propriétés – ont été sauvées. Nos projets de développement printanier ont permis à des milliers de personnes d’accéder à de l’eau potable », ajoute le Dr Kannan Ambalam.

Ses travaux ont été salués par les autorités locales et il a été récompensé par l’Université de Wollega pour son service communautaire au cours des 4 dernières années. Pour les villageois, il est leur frère.

