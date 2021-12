Un enseignant mis en quarantaine dans les toilettes de l’avion après avoir été testé positif au Covid

Marisa Fotieo mise en quarantaine dans les toilettes d’un avion pendant quatre heures après avoir été testée positive pour le coronavirus pendant le vol (Photos : @marisaefotieo)

Une enseignante volant du New Jersey à l’Islande a partagé une vidéo d’elle-même en quarantaine pendant des heures dans les toilettes de l’avion après avoir découvert qu’elle avait été testée positive pour le coronavirus au milieu du voyage.

Marisa Fotieo, qui enseigne l’éducation de la petite enfance à Chicago, a déclaré que sa gorge avait commencé à lui faire mal environ une heure après le vol d’Icelandair qui avait une escale à Reykjavik.

La native de l’ouest du Michigan a déclaré qu’elle avait apporté quelques kits de test rapide Covid-19 avec elle pour le vol du 20 décembre et est allée aux toilettes pour en utiliser un.

« Et dans environ deux secondes, le test est revenu positif », a déclaré Fotieo, selon 13 On Your Side. «J’ai paniqué et j’ai couru hors de la salle de bain et j’ai trouvé la première personne que j’ai pu voir. Heureusement, c’était cet incroyable agent de bord nommé Rocky.

Fotieo a déclaré que l’hôtesse de l’air, Ragnhildur ‘Rocky’ Eiríksdóttir, lui avait dit d’attendre dans les toilettes et l’avait aidée à rester calme.

« Je pouvais entendre quelque chose à l’interphone qui disait quelque chose à propos d’un passager à bord testé positif, et qu’il est très important que tout le monde garde son masque autant que possible », a déclaré Fotieo.

L’hôtesse de l’air a alors déclaré à Fotieo que le vol était plein et qu’il n’y avait pas de siège où elle pourrait être éloignée des autres passagers.

« Il y avait environ 150 personnes à bord, alors j’ai dit que je resterais dans la salle de bain pour le reste du vol », a déclaré Fotieo.

Fotieo a passé une partie du temps à filmer une vidéo qu’elle a partagée sur TikTok, qui a accumulé plus de trois millions de vues.

« Je ne peux pas croire que j’ai passé quatre heures dans cette salle de bain », dit Fotieo dans le clip, « Mais vous devez faire ce que vous avez à faire. »

Elle a ajouté que l’hôtesse de l’air était «si gentille» et lui a apporté des collations et de l’eau et «m’a dit que ce serait mon propre petit espace».

Le père et le frère de Fotieo étaient sur le même vol et ont été testés négatifs à leur arrivée et ont poursuivi le voyage vers la Suisse, a rapporté NBC News. Fotieo, cependant, est resté à Reykjavik pour une quarantaine de 10 jours. Elle a séjourné à l’Hôtel Humanitaire de la Croix-Rouge.

« Je pense vraiment que dans ce nouveau monde dans lequel nous vivons », a déclaré Fotieo, « tout le monde a vraiment besoin de veiller les uns sur les autres. »

