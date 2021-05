Un enseignant perd ses économies à cause de l’arnaque Bitcoin d’Elon Musk

Compartir

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin et d’autres actifs cryptographiques font les gros titres dans toutes les grandes finances pour rendre les gens riches de gauche à droite. Mais aussi abondantes que soient les réussites de nos jours, il y a aussi un nombre croissant d’histoires d’horreur dans lesquelles les gens se retrouvent avec le malheur.

Voici une leçon triste et douloureuse dans laquelle un enseignant a appris à la dure à ne pas envoyer de crypto-monnaie à des étrangers, même si cet étranger semble être Elon Musk.

Les escroqueries Bitcoin se multiplient à mesure que l’adoption de la crypto se propage

Étant donné que le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies n’existent que sur Internet, ils sont une cible permanente pour les cybercriminels. Et à mesure qu’ils gagnent en valeur, de plus en plus de criminels voient l’intérêt d’essayer de voler quelque chose, ce qui est beaucoup plus facile que de le gagner eux-mêmes.

Les cybercriminels et les tactiques qu’ils utilisent sont de plus en plus avancés chaque jour. Des hackers de haut niveau viennent de fermer l’un des plus grands gazoducs aux États-Unis, et le gouvernement américain n’a pas pu faire grand-chose à ce sujet.

Lecture connexe | Bitcoin recherche un pic sur Google après que l’arnaque Twitter est devenue virale

Certes, cela n’impliquait pas Bitcoin, mais de telles attaques de ransomware le font généralement. D’autres escroqueries impliquent des sites de phishing, des logiciels malveillants ou pire. Un autre schéma courant, comme l’a découvert Julie Bushnell, enseignante à Brighton, consiste à envoyer un certain nombre de crypto-monnaies en espérant doubler le montant en retour, sauf que l’expéditeur d’origine est laissé les mains vides.

À mesure que Bitcoin se développe, les actifs des investisseurs ciblent de même | Source: BTCUSD sur TradingView.com

Julie Bushnell se sent maintenant “honteuse et honteuse” après avoir réalisé qu’elle avait perdu environ 13 000 $ en BTC, qui devait être utilisée comme acompte pour une nouvelle maison.

«Ils ont volé ma dignité, mon estime de soi, mon estime de soi et ma force. Ils ont aspiré tous les bienfaits de la vie », a-t-il déclaré.

“Je veux sensibiliser à cette arnaque pour qu’elle n’arrive pas à d’autres personnes vulnérables.”

Malheureusement, depuis que cette escroquerie existe, le nombre d’actifs cryptographiques volés et de ceux qui sont touchés ne fait qu’augmenter à mesure que l’adoption de la classe d’actifs émergente se propage.

Lecture connexe | Les escroqueries Bitcoin les plus courantes et comment les éviter

En 2020, environ 10000 utilisateurs ont perdu des fonds en raison de fausses escroqueries sur Twitter. Pourtant, pour les trois premiers mois de 2021 seulement, il y en a déjà eu la moitié et plus de 18 millions de dollars d’actifs volés.

Beaucoup d’entre eux sont sur Twitter se faisant passer pour d’autres grands comptes, comme Elon Musk. Musk a également été utilisé dans cet exemple, mais à la place, l’arnaque a été trouvée sur une fausse version de la BBC, qui, selon la version réelle de la BBC, est “toujours en ligne”.

Cependant, c’est la même vieille chanson et danse. L’escroc demande une somme de crypto-monnaies et, en retour, ils la doubleront. Si vous êtes rapproché d’une situation qui semble trop belle pour être vraie, c’est probablement le cas. Apprenez des problèmes de cet enseignant et ne vous laissez pas berner. Pour plus d’informations sur les escroqueries liées au Bitcoin les plus courantes, consultez cette liste pour savoir comment les éviter.

Image en vedette d’iStockPhotos, graphiques de TradingView.com