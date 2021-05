Un ensemble “ conduite, dynamite rock ”

L’histoire a tendance à enregistrer la percée commerciale de l’auteur-compositeur-interprète de l’Oklahoma, multi-instrumentiste et homme de session suprême Léon Russell arrivant avec Carney de 1972. Moins d’attention est accordée à son prédécesseur de l’année précédente, sa deuxième sortie solo Leon Russell & The Shelter People.

Écoutez Leon Russell & The Shelter People en ce moment.

Le LP, qui a suivi ses débuts éponyme Shelter Records en 1970, serait mémorable si ce n’était pour aucune autre raison que le fait qu’il contenait «La ballade des chiens fous et des Anglais». Ballade Russell par excellence et autobiographique, elle a été l’une des premières préférées d’un jeune Anglais qui, des décennies plus tard, allait rembourser l’influence de Léon sur sa carrière en coupant l’album The Union avec lui, Elton John.

The Shelter People était le nom collectif de Russell pour la distribution distinguée de musiciens qui ont joué sur l’album. Ils comprenaient le bassiste Carl Radle et le batteur Jim Gordon (décrits dans la chanson ci-dessus comme les «futurs Dominos» qui ont habité le monde de Leon et ont continué à rejoindre Eric Clapton dans Derek et les dominos). Parmi les autres membres du cercle intime de Russell de l’époque, et sur le disque, figuraient Jim Keltner, Jim Price, Jesse Ed Davis et Chris Stainton.

Russell Shoals

Travail assuré du début à la fin, l’album Shelter People a été réalisé sur une période de plusieurs mois fin 1970 et début 1971. Il a été enregistré à Londres, Los Angeles et aux Muscle Shoals Studios en Alabama. Ce dernier endroit n’a fait qu’améliorer la profondeur de la prestation de Russell et son choix d’instrumentation avec le coproducteur Denny Cordell.

Six des 11 morceaux originaux étaient des originaux de Russell, et deux autres co-écrits avec l’un des guitaristes du disque, Don Preston. Il y a eu deux visites au Bob Dylan recueil de chansons, pour son emblème de 1963 «A Hard Rain’s A-Gonna Fall» et le titre phare de la Highway 61 Revisited «It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry». L’album s’est clôturé avec une version de l’ami de Léon George HarrisonLe morceau «Méfiez-vous des ténèbres» de All Things Must Pass.

Avec un peu d’aide…

L’un des contributeurs aux sessions de Muscle Shoals, le bassiste David Hood, a rappelé dans une interview avec Carl Riser: «Sur l’album, il y avait des musiciens sur certains morceaux de Tulsa – Carl Radle et certains des gars de là-bas – et des morceaux de nous . Et pour se différencier, [Leon] a écrit «The Muscle Shoals Swampers» sur ceux que nous avons fait, et celui de Tulsa, je ne sais pas comment il les appelait, mais les gens de Tulsa sur les autres. Et cela a juste pris.

La critique de l’album par Billboard a déclaré que, “avec un peu d’aide de ses amis, [it was] un ensemble de roche de dynamite et de conduite [the potential] pour accélérer rapidement les ventes et le graphique de son entrée initiale dans Shelter. ” Il est entré dans le classement américain le 29 mai 1971 à un impressionnant n ° 53, ironiquement deuxième seulement après le début du n ° 26 d’Elton John avec son album live 11-17-70. L’album de Russell a atteint la 17e place dans un palmarès de 29 semaines et a été certifié or par la RIAA en février 1972.

Leon Russell & The Shelter People peuvent être achetés ici.

Suivez la playlist Leon Russell Best Of.