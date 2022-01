Un ensemble PS5 sur Spider-Man a conduit Tom Holland à être dans Uncharted

Le garçon Zendaya s’embrasse. Capture d’écran : Sony

Le film Uncharted de Sony est en préparation depuis 2008, mais la star de la sortie en salles du mois prochain n’a joué aux jeux qu’en 2016. Lors de l’événement principal de Sony CES d’hier soir, l’acteur Tom Holland est monté sur scène, où il a parlé de la découverte de Naughty Dog’s série d’aventures acclamée tout en traînant dans sa bande-annonce de film équipée de PlayStation entre Spider-Man: Homecoming prend.

Parmi les acteurs censés jouer Drake pendant la longue période de production du film Uncharted, citons Nathan Filion, le favori des fans, Chris « Somehow Mario » Pratt et Mark Wahlberg, qui incarne maintenant Sully, l’ami plus âgé de Drake. Au lieu de cela, nous avons un Nathan Drake interprété par un acteur qui n’avait que 12 ans lorsque tout le projet a commencé. S’exprimant sur scène avec Tom Rothman, PDG et président de la division cinéma de Sony Pictures, Holland, aujourd’hui âgé de 25 ans, a expliqué comment il avait découvert Uncharted pour la première fois.

« Je n’avais pas découvert les jeux avant de commencer à faire Spider-Man: Homecoming », a déclaré Holland. « L’un des avantages de faire ces films est qu’ils sont réalisés par Sony, et l’un des avantages de travailler pour Sony est PlayStation. Donc, toutes les bandes-annonces des acteurs étaient équipées des meilleurs téléviseurs et des dernières PlayStation, et l’un des jeux qu’ils m’ont donné était Uncharted. »

Holland a poursuivi, expliquant que pendant son temps d’arrêt sur le tournage de Homecoming, lui et son meilleur ami ont commencé à jouer aux jeux Uncharted.

« Dès que nous avons commencé, nous ne pouvions plus nous arrêter. Je me souviens qu’ils essayaient de me traîner hors de ma caravane, j’étais comme ‘Non non non, nous sommes sur le point de terminer cette mission.’ »

L’amour de Holland pour les jeux s’est transformé en une conversation avec Rothman sur leur transformation en un film, qui, bien sûr, était déjà en préparation depuis des lustres. Holland étant beaucoup plus jeune que le Nathan Drake auquel nous avons l’habitude de jouer, ils ont opté pour une préquelle des jeux mettant en vedette Drake comme un bébé au visage lisse portant les mêmes vêtements qu’il porterait finalement dans la quarantaine.

Vous pouvez regarder l’intégralité de la présentation à partir de 8h40 dans la vidéo YouTube ci-dessous.

En parlant de clips, une version complète de la scène de l’avion cargo dont nous avons vu des extraits dans les différentes bandes-annonces a également été présentée lors du discours d’ouverture de Sony. On y voit Nathan et Sophia Ali dans le rôle de Chloe Frazer exécutant l’acte très inconnu d’escalader un filet de fret suspendu à un avion en plein vol.

Après avoir regardé Spider-Man: No Way Home, mon esprit a du mal à déplacer Holland de Peter Parker à Nathan Drake, mais l’action est certainement quelque chose que je m’attendrais à voir dans un jeu Naughty Dog. Uncharted sort en salles aux États-Unis le 8 février.