Un entraîneur bavarois au FC Bayern: Julian Nagelsmann parle des défis qui l’attendent au Bayern

En 121 ans d’existence, le Bayern Munich n’a jamais eu d’entraîneur bavarois. Cela va maintenant changer avec Julian Nagelsmann prenant le relais. Nagelsmann sait cependant que cela ne lui donnera aucun privilège particulier dans son nouveau poste. Selon un rapport de Sport Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), Nagelsmann a déclaré: «Je sais que le FC Bayern sait que je viens de la région. Mais je ne profiterai d’aucun bonus en raison de mon origine. Même en tant que Bavarois, je dois réussir à Munich pour rester.

Nagelsmann a poursuivi en disant qu’il savait quelles étaient les attentes en tant que nouvel entraîneur du Bayern: «Les attentes au Bayern sont toujours là. Vous devriez gagner la ligue, gagner le Pokal et aller loin en Ligue des champions. Je vais faire face à ce défi. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il allait faire face à ce défi et continuer à améliorer le Bayern dans son ensemble, l’entraîneur de 33 ans a répondu: «Il s’agit de continuer avec le succès de la dernière décennie. Une de mes tâches principales sera de créer un équilibre entre la stabilité défensive et cette attaque incroyablement bonne. Je veux que nous soyons flexibles pour que nos adversaires ne puissent pas nous lire.

Julian Nagelsmann connaît le défi qu’il a devant lui au Bayern Munich.Photo de Cathrin Mueller / .

Après avoir dépassé les attentes à Hoffenheim et RB Leipzig, Nagelsmann a recueilli les éloges d’experts du monde entier. Lorsqu’on lui a demandé comment il devait être nommé aux côtés des meilleurs entraîneurs du jeu – tels que Pep, Klopp, Tuchel – il a déclaré: «Pour moi, c’est un honneur d’être mentionné avec ces collègues de classe mondiale. Je n’ai pas encore remporté de titres et je rejoins mon premier très grand club. Je dois d’abord prouver que je suis à juste titre dans un si grand club.

Même après les éloges qu’il a reçus tout au long de sa carrière, Nagelsmann reste humble et sait que rien n’est donné. «J’ai un certain plan de vie. Je ne suppose pas que je continuerai à faire ce travail pendant 20 ou 30 ans de plus. Je suis conscient que j’ai un emploi de rêve absolu et je suis reconnaissant pour ce privilège chaque jour », a déclaré Nagelsmann. «Pour l’instant, j’ai très hâte de travailler au FC Bayern. J’accepterai ce travail avec pleine énergie. Après tout, j’ai signé un contrat de cinq ans. »