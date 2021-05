Un entraîneur de baseball au lycée meurt dans un accident bizarre au mât de drapeau ⋆ .

Un entraîneur de baseball du lycée du Kentucky a été tué dans un accident bizarre dimanche. Blake Crowe, un entraîneur de baseball et un professeur d’algèbre dans le comté d’Estill, Kentucky, a été électrocuté dimanche soir après qu’un mât de drapeau dans sa cour est tombé, a heurté un fil électrique, puis a heurté le sol.

Les drapeaux sont à moitié employés sur le terrain de baseball de l’école secondaire du comté d’Estill alors que la communauté pleure la perte de Blake Crowe. Il était professeur de mathématiques au collège et entraîneur-chef de l’équipe de baseball. @ LEX18News pic.twitter.com/knt07v5PUH – Jacqueline Nie (@JacquelineMNie) 10 mai 2021

Le coroner du comté d’Estill affirme que la cause exacte du décès fait toujours l’objet d’une enquête, mais il semble que Blake Crowe ait été électrocuté vers 21h30 la nuit dernière. Un mât de drapeau à son domicile est tombé dans une ligne électrique. Le coroner a déclaré que le sol mouillé avait également joué un rôle. @ LEX18Actualités – Jacqueline Nie (@JacquelineMNie) 10 mai 2021

Lundi, l’équipe de baseball des ingénieurs du comté d’Estill a publié une déclaration sur sa page Facebook, demandant aux gens de prier pour la femme de Crowe, ses deux enfants, sa famille et son équipe de baseball.

“Il avait de l’énergie, de l’enthousiasme et un amour pour le baseball et les enfants”, a déclaré l’équipe dans le message. «Il a rappelé à son équipe d’être humble, de s’aimer, d’être une famille et de vivre pour aujourd’hui, demain n’est pas promis.»

L’équipe de baseball du lycée du comté de Powell a également publié une déclaration disant: «Aujourd’hui, nous sommes tous des ingénieurs».

Plus de messages ont afflué pour l’entraîneur de baseball:

Nos pensées et nos prières vont à la communauté @Estill_Baseball qui a perdu l’entraîneur-chef Blake Crowe dans un tragique accident à son domicile hier. Communauté KY Baseball: Veuillez garder les joueurs, les entraîneurs et les familles de la communauté Estill Co dans vos pensées pendant cette période difficile. – PBR Kentucky (@PBRKentucky) 10 mai 2021

Nous pleurons la mort de notre ami, coéquipier et frère Blake Crowe, décédé dimanche. Blake a illustré le cœur même de ce que signifie être un alpiniste et un étudiant-athlète du Berea College, et nous avons eu la chance de l’avoir comme représentant de notre département d’athlétisme. pic.twitter.com/lHHEACiUc4 – Berea Athletics (@Berea_Athletics) 11 mai 2021

Aujourd’hui, nous disons au revoir à un père, un mari, un fils, un enseignant, un entraîneur et un ami. Blake Crowe a illustré ce que signifie être ingénieur!

Il a été un modèle pour les jeunes hommes qu’il entraînait chaque jour, un enseignant fantastique et un mentor pour de nombreux étudiants du comté d’Estill pendant son séjour avec nous. pic.twitter.com/Qz2m64wU0Y – Comté d’Estill BOE (@EstillCountyBOE) 10 mai 2021

Il n’y a pas de mots pour décrire nos sincères condoléances à la famille et aux amis de l’entraîneur-chef de baseball du comté d’Estill, Blake Crowe. Nos pensées vont à la communauté du comté d’Estill, aux collègues de l’entraîneur Crowe et aux étudiants-athlètes qui ont eu le privilège de jouer pour lui. (1/2) pic.twitter.com/gWiDrnSZPl – KHSAA Main (@KHSAA) 10 mai 2021

Aujourd’hui, nous sommes tous des ingénieurs. L’entraîneur Blake Crowe aura toujours une place dans notre première pirogue de base. pic.twitter.com/kNEqS0tEih – Frank Spencer (@CoachSpencerPC) 10 mai 2021

BASEBALL ÉCOLE SECONDAIRE ⚾️ RIP, entraîneur Blake Crowe. Embrassez vos proches un peu mais en plus aujourd’hui. Mon cœur va à tout le comté d’Estill à tous ceux qui sont liés à la famille Crowe. pic.twitter.com/OcjnLWqdBv – Nate Bryan (@NateInSports) 10 mai 2021

Ce soir, nous avons rendu hommage à un jeune homme et à mon ami Blake Crowe avec un moment de silence avant notre match de ce soir contre Lee County. Notre famille du 56e district a les ingénieurs du comté d’Estill dans nos esprits et pour toujours dans nos cœurs. pic.twitter.com/kJixP1cusa – Frank Spencer (@CoachSpencerPC) 11 mai 2021

Des pensées et des prières vont à la famille, aux amis et à l’équipe de baseball du comté d’Estill alors que l’entraîneur Blake Crowe est décédé des suites d’un accident à son domicile. – Baseball du comté de Montgomery (@MoCoBaseballl) 10 mai 2021

#BirdGang envoie des prières à Estill County Baseball et à la famille de l’entraîneur-chef Blake Crowe. – Scott Baseball (@SHSBirdGang) 10 mai 2021

La communauté du comté d’Estill pleure la perte de l’entraîneur de baseball des ingénieurs Blake Crowe. Crowe est décédé la nuit dernière à la suite d’un accident à son domicile. Ses amis et collègues disent qu’il laisse un trou qui ne peut pas être réparé. Ils partagent plus sur sa vie et son héritage ce soir sur @WKYT pic.twitter.com/HDjw8OhCUE – Grason Passmore WKYT (@GrasonWkyt) 10 mai 2021

Prières pour Blake Crowe, sa famille, son équipe de baseball, les étudiants et la communauté dans son ensemble qu’il a servi. L’entraîneur de baseball du #THM Estill County High School décède après avoir été électrocuté https://t.co/CYBxylgJ1m – Tim H Mills (@THMills) 10 mai 2021

Repose en paix Coach.

