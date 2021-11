Un entraîneur de football au collège condamné à 15 ans de prison après s’être attaqué à un étudiant

Un ancien professeur de collège et entraîneur de football de Floride qui a été arrêté en février pour avoir eu des relations sexuelles avec un étudiant n’a pas contesté les accusations portées contre elle et purgera 15 ans de prison, selon Northwest Florida Daily News. Hayley Morgan Close, qui s’appelle également Hayley Hallmark, purgera également 15 ans de probation pour délinquant sexuel après son incarcération, selon Christine Bosau, procureure adjointe de l’État.

Close, 35 ans, a accepté l’accord plus tôt ce mois-ci et sera condamnée le 18 janvier. Elle a été initialement accusée de coups et blessures obscènes et lascifs sur un enfant âgé de 12 à 16 ans, d’agression sexuelle sur un mineur et de comportement obscène. avec un étudiant tout en agissant en position d’autorité.

En mars, de nouvelles accusations de coups et blessures obscènes et lascives sur un enfant et d’agression sexuelle sur mineur ont été ajoutées lorsqu’on a appris que Close avait eu une relation sexuelle avec la victime lors d’un événement d’équipe de danse à l’école. Le rapport d’arrestation indique que la relation entre l’enseignant/l’entraîneur a duré environ trois ans, de 2017 à 2020. Close entraînait l’équipe de football et l’équipe de danse et l’école intermédiaire Ruckel à Niceville, en Floride.

Selon le rapport d’arrestation, la relation est née d’échanges de textes. La victime a déclaré à la police que le texto s’était transformé en « sexting » après son passage au lycée en août 2018, ce qui correspond également au moment où il est devenu physique. Le rapport indique également que « de nombreux actes sexuels » se sont produits au Ruckel Middle School lorsque la victime, alors lycéenne, aidait Close dans ses activités.

« Les enseignants du comté d’Okaloosa représentent le plus haut niveau de professionnalisme, d’éthique et de moralité », a déclaré le surintendant Marcus Chambers dans un communiqué en février. « Lorsqu’un éducateur ne respecte pas cette norme élevée, nous sommes tous touchés. La sécurité et le bien-être des élèves sont notre priorité absolue, et nous attendons de la conduite de nos employés qu’elle soit conforme à cette priorité. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.