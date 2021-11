Un entraîneur de football au lycée arrêté pour batterie sexuelle au milieu d’une relation présumée avec un étudiant

Un entraîneur de football d’un lycée du Mississippi a été arrêté pour violence sexuelle après que les responsables de l’école ont découvert qu’il aurait eu une relation inappropriée avec un élève. L’entraîneur de football du lycée du comté de Kemper, Ray Westerfield, a été arrêté la semaine dernière. Un enseignant de la même école a également été arrêté l’année dernière pour comportement inapproprié avec un élève.

Après que les autorités ont découvert la prétendue relation inappropriée entre Westerfield et l’étudiant, l’entraîneur s’est volontairement entretenu avec les autorités, a déclaré le shérif du comté de Kemper, James Moore, à WTOK. « Nous avons demandé à M. Westerfield de venir. Il est venu volontairement et nous l’avons interrogé », a déclaré Moore. « Après cet entretien, nous avons pu rechercher le téléphone du mineur avec l’autorisation du père. »

Les preuves découvertes sur le téléphone du mineur correspondent à l’histoire que l’étudiant a donnée aux autorités. « Il a coopéré à notre enquête au maximum, du mieux que nous sachions », a déclaré Moore à propos de Westerfield. « Avec cela, nous avons pu poursuivre l’enquête et procéder à une arrestation. »

Westerfield a été inculpé d’un chef d’accusation de violence sexuelle et sa caution a été fixée à 25 000 $, rapporte WTOK. Il a depuis été libéré et l’affaire sera présentée à un grand jury l’année prochaine. Westerfield est diplômé de la Kemper High School en 2006 et a été embauché comme entraîneur-chef des Kemper County Wildcats l’année dernière. « Il avait beaucoup de remords pour ses actions et il était vraiment désolé. Il l’était », a déclaré Moore à WTOK à propos de l’entraîneur.

En octobre 2020, un ancien enseignant de l’école secondaire Kemper, Simeon Weatherby, a été inculpé par un grand jury du comté d’accusations de violence sexuelle et d’avoir touché un enfant à des fins lubriques, a rapporté WTOK à l’époque. Weatherby aurait eu une relation inappropriée avec un élève du lycée. Il était toujours employé lorsque l’enquête a commencé en octobre 2019 et a été arrêté en juin 2020, a déclaré Moore.