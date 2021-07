Un entraîneur des Jets de New York est décédé à 58 ans après un accident de vélo

Greg Knapp, entraîneur adjoint des Jets de New York qui a rejoint l’équipe en janvier, est décédé jeudi des suites de graves blessures causées par un accident de vélo en Californie, a annoncé l’équipe. Il avait 58 ans. L’accident s’est produit samedi lorsque Knapp a été heurté par une voiture. Il faisait partie du nouveau personnel d’entraîneurs des Jets dirigé par l’entraîneur-chef Robert Saleh.

“Greg avait une telle paix intérieure en lui que les gens semblaient toujours se tourner vers lui”, a déclaré Saleh. “Il a vécu sa vie d’une manière aimante qui l’a aidé à se connecter avec des gens de tous horizons d’une manière unique. Au cours de son court séjour ici, je pense que les membres de cette organisation ont eu la chance de faire l’expérience de cette connexion.”

RIP, tailleur. – New York Jets (@nyjets) 22 juillet 2021

Knapp a été nommé spécialiste du jeu de passes des Jets. L’équipe a repêché le quart-arrière Zach Wilson n ° 2 en avril, et Knapp se préparait à le guider car il a travaillé avec des quarts-arrière All-Pro tout au long de sa carrière dans la NFL.

“J’ai eu les deux extrêmes. J’ai eu les gars vétérans de Matt Ryan, Matt Schaub, Peyton Manning et Steve Young, et j’ai eu quelques jeunes gars, a déclaré Knapp aux journalistes le mois dernier. “Ce qui est vraiment cool pour moi, c’est , en vieillissant, je peux dire, ici, d’après mes expériences, que je peux vous le dire parce que j’ai assez d’essais et d’erreurs là-dessus. Et ils comprennent, ils apprennent. C’est assez excitant et revigorant pour moi, je vais être honnête avec vous. Je l’apprécie beaucoup.”

Avant de rejoindre les Jets, Knapp a été l’entraîneur des quarts des Falcons d’Atlanta pendant trois ans. C’était son deuxième passage avec les Falcons alors qu’il passait du temps avec l’équipe de 2004 à 2006 en tant que coordonnateur offensif de l’équipe. Lorsque les Falcons ont appris la nouvelle, le propriétaire Arthur Blank a publié une déclaration.

“C’était un formidable entraîneur de football qui a atteint les plus hauts niveaux de notre jeu, mais plus important encore, c’était une personne merveilleuse qui avait l’amour, l’admiration et le respect de ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui”, a déclaré Blank. Knapp a commencé son Carrière d’entraîneur de la NFL avec les 49ers de San Francisco en 1997 et a gravi les échelons jusqu’au coordonnateur offensif de l’équipe en 2001. Il a également passé du temps avec les Raiders d’Oakland, les Seahawks de Seattle, les Texans de Houston et les Broncos de Denver où il a remporté un Super Bowl en tant que quart-arrière entraîneur en 2015.