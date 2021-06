Un envahisseur de terrain avec un drapeau arc-en-ciel perturbe l’Allemagne contre la Hongrie à l’Euro 2020

Une personne brandissant le drapeau arc-en-ciel a croisé les joueurs hongrois pendant leur hymne national (. via .)

Un envahisseur de terrain tenant un drapeau arc-en-ciel a perturbé l’hymne national hongrois avant leur match de l’Euro 2020 avec l’Allemagne mercredi soir.

Le spectateur a couru devant les joueurs hongrois pendant que leur hymne était joué avant d’être plaqué au sol et emmené par la sécurité.

Les fans qui ont assisté au match à l’Allianz Arena avaient apporté des drapeaux arc-en-ciel en réponse à la décision de l’UEFA cette semaine de décliner la demande du conseil municipal de Munich d’illuminer le stade aux couleurs de l’arc-en-ciel en solidarité avec la communauté LGBTQ+.

L’UEFA a refusé d’accéder à la demande en raison du “contexte politique” impliquant la Hongrie dont le Premier ministre, Viktor Orban, a annulé un voyage pour regarder son pays en action contre l’Allemagne à Munich.

Plus tôt cette semaine, le maire de Munich, Dieter Reiter, a déclaré qu’il souhaitait que l’Allianz Arena soit illuminée aux couleurs de l’arc-en-ciel en réponse à la décision du gouvernement hongrois d’interdire aux homosexuels de figurer dans les émissions télévisées pour les moins de 18 ans et le matériel scolaire.

Une déclaration de l’UEFA disait: “L’UEFA, à travers ses statuts, est une organisation politiquement et religieusement neutre. Compte tenu du contexte politique de cette demande spécifique – un message visant une décision prise par le parlement national hongrois – l’UEFA doit décliner cette demande.’



L’envahisseur du terrain a sprinté devant les joueurs hongrois (.)



Le gouvernement hongrois a interdit aux homosexuels de figurer dans le matériel pédagogique scolaire ou les émissions de télévision pour les moins de 18 ans (AP)



Le manifestant a agité un drapeau arc-en-ciel devant les joueurs hongrois (Pool via .)

Reiter a qualifié la décision de l’UEFA de ne pas faire droit à la demande de “honteuse”,

“Je trouve honteux que l’UEFA nous interdise d’envoyer un message ici à Munich pour l’ouverture, la tolérance, le respect et la solidarité avec la communauté LGBTQI+”, a-t-il déclaré.

«Je suis également très déçu que la DFB (la fédération allemande de football), malgré le positionnement incroyablement clair ici à Munich, en Bavière et aussi en Allemagne, n’ait rien réalisé ou voulu réaliser.



L’UEFA a rejeté la demande du conseil municipal de Munich d’éclairer l’Allianz Arena aux couleurs de l’arc-en-ciel (.)



Deux stewards ont cloué le manifestant au sol (DeFodi Images via .)



Le manifestant a été emmené par la sécurité (AP)

«La suggestion alternative d’éclairer l’Allianz Arena un autre jour contredit tout message censé émaner de l’éclairage arc-en-ciel.

« Demain, en tant que ville de Munich, nous enverrons encore un signe clair de notre solidarité et de notre respect de l’égalité des sexes à la Hongrie et au monde.

“Nous allons non seulement arborer des drapeaux arc-en-ciel à la mairie de Munich – je suppose que le conseil municipal en décidera demain à une large majorité – mais aussi faire briller l’éolienne adjacente à l’arène ainsi que la tour olympique de Munich.”

