Un envahisseur de terrain avec un drapeau arc-en-ciel perturbe l’hymne hongrois avant le choc de l’Euro 2020 en Allemagne après que l’UEFA ait refusé la demande de l’Allianz Arena

in

Un envahisseur de terrain brandissant un drapeau arc-en-ciel a perturbé l’hymne national hongrois avant leur affrontement Euro 2020 avec l’Allemagne ce soir.

Le spectateur s’est arrêté devant les joueurs hongrois, avant d’être plaqué au sol par les stadiers lors du match.

.

L’envahisseur de terrain a brandi un drapeau arc-en-ciel et a fait sa protestation

.

Le manifestant a perturbé l’hymne national hongrois avec son drapeau arc-en-ciel

.

Les stewards se sont déplacés pour repérer l’envahisseur, mais pas avant qu’il n’ait atteint les joueurs hongrois

Des dizaines de fans avaient apporté des drapeaux arc-en-ciel au match pour prendre position en réponse au parlement hongrois interdisant aux homosexuels d’apparaître dans les matériels pédagogiques ou les programmes scolaires pour les moins de 18 ans.

L’UEFA avait précédemment refusé une demande d’éclairage de l’Allianz Arena aux couleurs de l’arc-en-ciel avant le match.

L’instance dirigeante du football européen a refusé d’autoriser le geste en raison de son contexte politique.

“Le racisme, l’homophobie, le sexisme et toutes les formes de discrimination sont une tache sur nos sociétés – et représentent l’un des plus gros problèmes auxquels le football est confronté aujourd’hui”, lit-on dans un communiqué de l’UEFA.

« Les comportements discriminatoires ont entaché les deux matches eux-mêmes et, en dehors des stades, le discours en ligne autour du sport que nous aimons.

.

De nombreux fans sont arrivés au but Allemagne contre Hongrie avec des drapeaux arc-en-ciel

“Cependant, l’UEFA, de par ses statuts, est une organisation politiquement et religieusement neutre. Compte tenu du contexte politique de cette demande spécifique – un message visant une décision prise par le parlement national hongrois – l’UEFA doit décliner cette demande. »

L’UEFA a suggéré que le stade soit illuminé aux couleurs de l’arc-en-ciel le 28 juin – le jour de la libération de Christopher Street – ou entre le 3 et le 9 juillet, qui est la semaine du Christopher Street Day à Munich.

.

Neuer portait à nouveau son brassard de capitaine arc-en-ciel

Cette décision intervient après que le capitaine allemand Manuel Neuer a été jugé comme “promouvant une bonne cause” tout en portant un brassard aux couleurs de l’arc-en-ciel pour marquer le mois de la fierté lors de la victoire sur le Portugal.