Un environnement boursier « Boucle d’or » | Place des investisseurs

Pourquoi la réunion de la Fed la semaine dernière n’a pas été aussi belliciste que beaucoup le pensaient… Louis Navellier et Luke Lango voient tous les deux des gains à venir cet été… préparez-vous pour une saison de résultats « spectaculaire » pour le deuxième trimestre

Deux analystes boursiers de classe mondiale, deux prévisions haussières.

Tout d’abord, du légendaire investisseur de croissance, Louis Navellier…

L’environnement « Boucle d’or » devrait se poursuivre dans un avenir prévisible… nous restons dans l’environnement idéal pour l’appréciation des actions.

Deuxièmement, de l’investisseur prodige de l’hypercroissance, Luke Lango :

Nous sommes attendus pour une énorme cassure des actions (technologies de premier plan) dans les mois à venir. Préparez-vous pour un été inoubliable.

Qu’est-ce qui se cache exactement derrière ces prévisions haussières ?

Après tout, la semaine dernière a marqué la pire semaine pour les actions depuis octobre (le Dow Jones a chuté de 3,5% tandis que le S&P était en baisse de 2%).

Il s’avère que l’optimisme de Louis et de Luke provient de la même chose qui a causé une grande partie de la volatilité de la semaine dernière…

La Fed.

Dans le Digest d’aujourd’hui, découvrons pourquoi ces deux experts sont si optimistes à l’idée d’une réunion de la Fed qui, à première vue, était étonnamment belliciste. S’ils ont raison, recherchez des actions de croissance fondamentalement solides pour mener le marché à la hausse cet été.

***Comment la Fed contribue à faire grimper la prochaine étape des actions de croissance d’élite

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Louis est un investisseur « quant » légendaire. Cela signifie simplement qu’il s’appuie sur des chiffres, et non sur des intuitions, pour prendre ses décisions d’investissement. Il utilise des ordinateurs et des algorithmes pour identifier un petit groupe d’actions qui sont enracinées dans la force des bénéfices quantifiables.

Pendant ce temps, Luke est l’expert en hypercroissance d’InvestorPlace. C’est un chercheur vorace, qui trouve les innovations technologiques et les tendances qui transforment notre monde. Il approfondit ensuite, identifiant les leaders du marché qui sont les plus susceptibles de récompenser les investisseurs avec des rendements qui changent la vie.

Bien que ces deux analystes abordent les marchés différemment, ils ont tous deux la même conclusion à retenir de la réunion de la Fed de la semaine dernière…

Les actions de croissance de qualité se dirigent vers le haut, malgré quelques surprises de la Fed la semaine dernière.

Pour planter le décor, voici Luke de son édition du Daily 10X Stock Report de samedi :

Dans son communiqué de synthèse des projections économiques et la conférence de presse qui a suivi mercredi dernier, la Fed des anticipations d’inflation plus élevées, renversé par les projections de hausse des taux, et a admis que si l’inflation n’est pas transitoire, ils vont devoir agir (tout en disant qu’ils pensent que l’inflation est transitoire). La Fed accommodante est devenue légèrement belliciste. Bien sûr, cela ne donne pas l’impression que la Fed vous soutient. Il semble que la Fed va se resserrer, que les rendements vont grimper et que les actions de croissance vont s’effondrer. Mais lorsque vous creusez un peu plus, il devient clair que les implications apparentes ici sont toutes fausses.

Pour s’assurer que nous sommes tous sur la même longueur d’onde, la semaine dernière, la Fed a maintenu sa politique de taux d’intérêt directeur proche de zéro et son programme d’assouplissement quantitatif de 120 milliards de dollars par mois.

Quant à savoir pourquoi certains commentateurs ont qualifié la réunion de belliciste, c’est parce que la Fed a admis que l’inflation continue d’augmenter, augmentant sa prévision annuelle d’inflation à 3,4%, contre 2,4%. En plus de cela, la déclaration du FOMC a révélé que 13 des 18 membres du FOMC s’attendent à une hausse des taux d’intérêt directeurs d’ici la fin de 2023. Des déclarations précédentes avaient prévu que le FOMC n’augmenterait pas les taux avant 2024.

Mais tournons-nous maintenant vers Louis pour savoir pourquoi cela ne devrait pas alarmer les investisseurs. De la mise à jour des bénéfices accélérés d’hier :

Je ne veux pas que vous vous inquiétiez de ces projections. N’oubliez pas que les États-Unis ont un énorme déficit budgétaire ; le déficit budgétaire a dépassé les 2 000 milliards de dollars en mai. Compte tenu de cela, la Fed ne voudra pas risquer de relever les taux trop tôt, trop vite ou elle ferait exploser le déficit. Conclusion : nous restons dans un environnement « Boucle d’or » avec des taux d’intérêt proches de zéro, une croissance économique robuste et une banque centrale accommodante.

Louis souligne également que les membres du FOMC veulent toujours voir le plein emploi avant de relever les taux d’intérêt directeurs ou de réduire son assouplissement quantitatif.

C’est bien beau, mais qu’en est-il de la menace de l’inflation ? S’il monte plus que prévu, cela ne forcera-t-il pas la Fed à relever ses taux, ce qui nuirait aux valeurs de croissance ?

Voici Luke à ce sujet :

Powell a déclaré que la Fed augmenterait les taux si et seulement si l’inflation s’avère durable. Si ce n’est pas le cas, ils resteront sur la touche. Donc, sachant qu’il s’agit d’une Fed méthodique et accommodante, l’une des deux choses suivantes se produira à l’avenir… Soit l’inflation reste très élevée, et la Fed l’écrase avec de petites et progressives hausses de taux, faisant baisser l’inflation et les rendements (car les investisseurs obligataires n’auront pas à s’inquiéter de l’inflation qui tue les rendements réels, la Fed a trop soulevé l’avant de la courbe non plus). Cette dynamique fera grimper les actions de croissance. Ou, l’inflation se refroidit et la Fed reste sur la touche, maintenant les rendements bas plus longtemps, ce qui fera également grimper les actions de croissance. Dans les deux cas, les actions de croissance s’envolent.

*** L’histoire suggère que Powell ne veut pas gâcher la fête à Wall Street

Dans le numéro de Luke, il a souligné les expériences passées de Powell dans un environnement de marché/économique défavorable, tirant la conclusion que Powell fera tout ce qui est en son pouvoir pour satisfaire les investisseurs.

Pour illustrer, Luke remonte d’abord au début de 2019. Dès que le marché boursier a commencé à paniquer à propos de hausses de taux freinant une expansion économique, la Fed a immédiatement cessé de relever ses taux.

Puis, en août 2019, Powell et sa société ont réduit leurs taux dès que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a commencé à avoir un impact négatif sur la trajectoire de croissance économique en Amérique. Ils ont continué à les couper pendant des mois jusqu’à ce que la guerre commerciale cesse d’apparaître négativement dans les données économiques américaines.

Ensuite, nous avons l’année dernière, lorsque la Fed a jeté tout l’évier de la cuisine face à l’effondrement économique causé par Covid-19. Il a immédiatement réduit les taux à zéro et injecté des milliards de dollars dans le système financier.

Voici Luke avec les plats à emporter :

C’est une Fed qui toujours accommodant, ne veut jamais bouleverser le panier de pommes, et se trompe toujours du côté de mieux vaut prévenir que guérir.

*** Un autre catalyseur haussier est au coin de la rue

La saison des résultats du deuxième trimestre commence dans quelques semaines. Et Louis note que l’environnement des bénéfices reste « spectaculaire ».

Nous pouvons avoir une meilleure idée de cela en examinant les projections de bénéfices du deuxième trimestre de FactSet, qui est la société d’analyse des bénéfices de référence utilisée par les pros.

À partir de FactSet :

Les analystes et les entreprises ont été beaucoup plus optimistes que la normale dans leurs révisions d’estimations et leurs perspectives de bénéfices pour le deuxième trimestre à ce jour. En conséquence, les bénéfices attendus du S&P 500 pour le deuxième trimestre sont plus élevés aujourd’hui qu’au début du trimestre. L’indice devrait maintenant enregistrer la plus forte croissance d’une année sur l’autre des bénéfices depuis le quatrième trimestre de 2009 pour le deuxième trimestre. Les analystes prévoient également une croissance des bénéfices à deux chiffres pour le second semestre 2021. Les taux de croissance supérieurs à la moyenne pour le deuxième trimestre et pour l’ensemble de 2021 sont dus à une combinaison de bénéfices plus élevés pour 2021 et à une comparaison plus facile avec des bénéfices plus faibles en 2020 en raison de l’impact négatif de COVID-19 sur de nombreuses industries.

Il semble donc que nous allons avoir des taux d’intérêt bas, des bénéfices fantastiques au deuxième trimestre et une Fed qui va pécher par excès d’accommodation.

Tout indique une reprise du marché alors que nous nous approchons de l’été.

Pour nous en sortir, résumons avec Luke…

J’ai une très bonne nouvelle pour vous : La Fed vous soutient. C’est exact. La Fed a clairement indiqué cette semaine que sa politique continuera de soutenir une solide performance des actions à hypercroissance en phase de démarrage.

Et maintenant, Louis…

L’environnement “Goldilocks” devrait persister dans un avenir prévisible. Et c’est l’environnement idéal pour l’appréciation des actions.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg