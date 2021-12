Un EP angoissant de Nine Inch Nails

Une force dominante dans l’industrie de la musique, Trent Reznor a gagné le luxe du temps. En tant que tel, les fans ne savent jamais ce qu’ils vont obtenir avec un Ongles de neuf pouces Libération. Ou, en effet, quand ils l’obtiendront. L’EP Not The Actual Events témoigne de cette position à tous points de vue.

Un cadeau de fin d’année

Compte tenu de la pause de cinq ans que Reznor a prise de Nine Inch Nails après la sortie de The Slip en 2008, décembre 2015 semblait incroyablement tôt pour taquiner que « Nine Inch Nails reviendra en 2016 ». Mais quand Reznor a des démangeaisons, il a tendance à les gratter.

En fait, les fans avaient été gâtés avec une série d’EP fréquents depuis l’album de NIN en 2013, Hesitation Marks. Mais alors que décembre 2016 arrivait, ils ont remarqué qu’il n’y avait toujours pas eu d’activité NIN cette année-là. Reznor a abordé le problème en disant: « Ces mots sont sortis de ma bouche, n’est-ce pas?… Attendez et voyez ce qui se passe. » Puis, trois jours plus tard, le 22 décembre, il a confirmé la sortie de Not The Actual Events. Le premier de ce qui devait être une trilogie d’EPs, et le premier EP de matériel original du groupe depuis Broken en 1992, Reznor l’a immédiatement mis à disposition en téléchargement avec des précommandes de vinyles sur nin.com, avant de lui donner une version numérique plus large le le jour suivant.

Un ensemble de chansons de retour aux sources

La relation de Reznor avec Atticus Ross s’est solidifiée lorsque le producteur et collaborateur musical de longue date a été nommé membre permanent de Nine Inch Nails lors de la sortie de Not The Actual Events. Ils ont créé ce que l’homme principal a décrit comme « un disque hostile et assez impénétrable que nous devions faire », et, pour de nombreux fans, son son rappelait NIN à son meilleur : le Broken susmentionné, l’auto-réflexion sombre de La spirale descendante et les constructions expansives de le fragile. Et bien que cela soit vrai en partie, les éléments classiques du groupe sont réfractés à travers l’objectif de tout ce que Reznor avait appris en tant qu’artiste, auteur-compositeur, producteur et compositeur de musique de film dans l’intervalle.

Les compositions de Nine Inch Nails existent autant comme une exploration des facettes les plus inquiétantes de la psyché humaine que comme des chansons. L’ouverture lourde de basse et de caisse claire, « Branches/Bones », pétille et saute avec des effets tandis que ses guitares à faux sous-tendent un chœur de railleries de Reznor, » Feels like I’ve been here before « , alors que le morceau s’interrompt brusquement juste timidement. de la barre des deux minutes. Il met en valeur ses talents de maestro de la synth-pop sombre plus qu’un roche industrielle suzerain, avant de se lancer dans le «Dear World» riche en synthés, qui bouillonne sans offrir de changement de rythme.

Une affaire épique

En fait, ce n’est qu’après le sombre et mécanique « She’s Gone Away » que Reznor se rapproche des paysages sonores hostiles auxquels il a fait allusion avant la sortie de l’EP ; ce n’est pas que les fans de NIN les trouvent particulièrement dérangeants – ce sont les fonds de commerce du groupe. Mais l’industrialisme impétueux de « The Idea Of You » rappelle de manière satisfaisante la belligérance impétueuse de The Downward Spiral. Avec son drone décalé, « Burning Bright (Field On Fire) » s’aventure dans le gothique territoire post-punk de My Bloody Valentine, avant d’éclater dans une rafale de cordes de guitare hurlantes.

Après près de 30 ans et huit albums, chacun repoussant les limites du rock post-industriel, Not The Actual Events a prouvé que Reznor avait encore beaucoup plus à offrir. S’il n’était pas tout à fait le maître de l’innovation qu’il avait été, il restait néanmoins capable de livrer un synth-rock industrialisé et maussade qui plaisait au public. Et bien que Not The Actual Events se compose de cinq pistes et d’un peu plus de 21 minutes, il se joue comme une affaire entièrement plus épique, ne laissant aucun fan se sentir lésé.

