Un équilibre délicat pour les présentateurs de NBC News couvrant les Jeux olympiques de Tokyo entravés par une pandémie – WWD

Lester Holt devait se rendre à Tokyo dans moins de 24 heures pour couvrir les Jeux d’été retardés d’un an, lorsque Toshiro Muto, chef du comité d’organisation, a déclaré mardi dernier qu’il ne pouvait pas exclure une annulation à la 11e heure des 15 milliards de dollars en difficulté. un événement. Ce n’était que la dernière d’un flux constant de déclarations désastreuses émanant du Japon depuis que le Comité international olympique était déterminé à aller de l’avant avec un événement sportif mondial au milieu d’une pandémie.

Holt n’a pas été dérouté.

« Je n’ai pas du tout été surpris d’apprendre que les Jeux pouvaient être annulés même si près de la cérémonie d’ouverture », a déclaré Holt.

Le présentateur de «Nightly News» est monté à bord de son vol mercredi dernier et – après avoir rempli des tonnes de paperasse dans l’avion et subi trois heures de points de contrôle et de dépistage médical (y compris un test COVID-19) – ancrait le journal télévisé de Tokyo jeudi, un jour avant la cérémonie d’ouverture.

« Lester et moi avons bien ri à ce sujet », a déclaré la productrice exécutive de « Nightly » Jennifer Suozzo, qui continue de travailler aux États-Unis. «Vous devez simplement lever les mains et faire avec. Le pire, c’est qu’il arrive là-bas, qu’il se retourne et qu’il revient. Ce n’est pas comme si ‘Nightly News’ aurait six trous noirs. Ce serait l’histoire.

Et les Jeux Olympiques de Tokyo sont toute une histoire. Deux semaines avant les Jeux, la ville hôte a déclaré l’état d’urgence au milieu de l’augmentation des cas de COVID-19 et d’un déploiement de vaccin étonnamment lent compte tenu du long spectre d’un événement sportif massif qui attirerait près de 100 000 personnes (dont plus de 11 000 athlètes, soutien olympique personnel et journalistes) à Tokyo. Le flot de gros titres négatifs s’accumule depuis des mois, y compris des sondages désastreux sur l’impopularité des Jeux auprès des habitants de Tokyo, dont beaucoup ont fui la ville (qui peut être brutalement chaude et humide en été) pendant les Jeux. Plusieurs annonceurs japonais de premier plan (dont Toyota et Panasonic) ont retiré leur publicité de la couverture des Jeux à la télévision japonaise, tandis que leurs dirigeants ont refusé d’assister à la cérémonie d’ouverture. Plusieurs athlètes ont été éliminés de la compétition car les tests COVID-19 obligatoires sont revenus positifs, dont la star du tennis américain Coco Gauff. Les sites olympiques restent dépourvus de foule, après que les espoirs antérieurs d’une capacité de 50% ont été anéantis au milieu de la variante Delta en plein essor.

Mais, dit Savannah Guthrie, présentatrice de « Today », « quand vous regardez les visages de ces athlètes, ils sont tellement ravis, même derrière des masques, leurs yeux s’illuminent. C’est leur moment. La concurrence est toujours excellente. Le travail et leur dévouement sont toujours contagieux. L’idéal est encore beau.

La couverture des Jeux par NBC n’a pas ignoré les réalités de la situation sur le terrain. “Il est important pour nous tous que notre ton corresponde au moment”, déclare Guthrie, lors d’un entretien téléphonique depuis Tokyo. « Nous n’essayons pas d’être trop festifs ou de prétendre que nous ne vivons pas dans un monde en pleine difficulté. Nous sommes et c’est. Nous en sommes très conscients et nous nous efforçons de nous assurer que notre couverture correspond à ce fait. Nous transmettons également le sentiment de joie et de fierté que les Jeux olympiques engendrent toujours et que nos athlètes méritent. C’est un équilibre délicat. Mais c’est une question sur laquelle nous nous efforçons de bien faire.

NBCUniversal a payé cher pour maintenir son emprise sur ce qui a toujours été un plaisir pour la foule, mais avec des hoquets géopolitiques obligatoires. En 2011, la société a payé 4,38 milliards de dollars pour quatre Jeux olympiques, dont 1,5 milliard de dollars pour les droits de diffusion américains à Tokyo. Trois ans plus tard, il a déboursé 7,75 milliards de dollars supplémentaires pour les droits des six prochains Jeux olympiques jusqu’en 2032. Les dirigeants de NBCUniversal ont déclaré que les revenus publicitaires – qui comprenaient cette fois le service de streaming Peacock – ont dépassé les 1,2 milliard de dollars que les Jeux olympiques d’été de Rio 2016 ont apportés. in. Les places de trente-deuxièmes aux Jeux de Tokyo coûtent en moyenne 1,2 million de dollars. C’est tout en dépit d’une syntonisation télévisée linéaire et prévisible étant donné le décalage horaire de 13 heures et le déclin de l’audience sur la télévision linéaire en général.

La cérémonie d’ouverture a attiré 16,7 millions de personnes, la plus petite audience pour un match d’ouverture olympique en plus de 30 ans, bien que l’utilisation sur NBCOlympics.com et l’application NBC Sports ait augmenté de 76 % par rapport à la cérémonie d’ouverture de 2018 à PyeongChang et de 72 % depuis Rio. Même selon les normes actuelles de consommation télévisuelle linéaire réduite, les Jeux offrent à NBC une plate-forme promotionnelle inestimable. La compétition de dimanche, qui comprenait la natation masculine et la gymnastique féminine, a attiré plus de 15 millions de téléspectateurs, bien plus que toute autre chose à la télévision.

Les restrictions COVID-19 ont limité le nombre de personnes que NBC pourrait envoyer à Tokyo, et donc plus d’aspects de la production ont été déplacés vers son centre de diffusion à Stamford, Connecticut. NBC Sports compte environ 1 600 employés à Tokyo, contre près de 2 000. envoyer normalement pour couvrir des Jeux olympiques avec plus de disciplines (comme le skateboard) que n’importe quel autre Jeux d’été ; il y a 50 sports différents et 339 événements, contre 41 sports et 306 événements à Rio. Avec un personnel en montgolfière aux États-Unis, NBC a même réquisitionné la salle de bal du centre-ville de Stamford Marriott, où environ 50 membres du personnel de NBC Sports travailleront pendant toute la durée des Jeux.

L’équipe de “Today” est occupée à créer un grand plateau sur Rockefeller Plaza avec l’intention d’accueillir les Olympiens américains de retour, à partir de la deuxième semaine de compétition. Et parce qu’il n’y avait pas de fans à Tokyo, une priorité absolue a été d’organiser un public vacciné de la famille et des fans aux États-Unis pour les athlètes de retour.

« Nous regardons toujours [the coverage] à travers l’objectif des athlètes et dès que vous entendez leurs histoires personnelles et voyez à quel point ils ont travaillé dur, et le fait qu’ils le font sans fans et sans leurs familles là-bas, rend les choses encore plus difficiles », explique Libby Leist , vice-président senior de « Today » et de NBC News.

Guthrie en est déjà à sa deuxième semaine à Tokyo, étant arrivée tôt pour préparer la cérémonie d’ouverture, qu’elle a animée avec Mike Tirico, qui s’occupe de la couverture olympique de NBC Sports aux heures de grande écoute. Ses co-présentateurs de “Today”, dont Hoda Kotb, Craig Melvin et Al Roker, sont également arrivés depuis à Tokyo. NBC News a également envoyé Tom Llamas et Keir Simmons plus tôt, afin qu’ils puissent respecter la période de quarantaine obligatoire de 14 jours du pays avant d’aller sur le terrain à Tokyo. Holt, qui sera à Tokyo au moins jusqu’à la fin de la semaine, dit qu’il s’adapte au décalage horaire de 13 heures et aux heures nocturnes nécessités par un programme de diffusion aux États-Unis en s’abstenant d’alcool et en s’en tenant à une routine d’exercice (dans sa chambre de cours). Guthrie a une plate-forme d’entraînement par étapes vers 1995 dans sa chambre. Guthrie et Kotb seront tous deux de retour au Studio 1A pour la deuxième semaine de compétition afin de s’occuper des entretiens avec les athlètes de retour.

Holt a pu faire quelques pièces sur le terrain, mais Guthrie est largement confiné au plateau de diffusion au Hilton Tokyo Odaiba, où le personnel de NBC séjourne également. Ses 1 million de followers sur Instagram ont eu droit à des photos depuis son balcon, qui offre une vue imprenable sur Tokyo.

« C’est si proche et pourtant si loin », dit-elle. « Je peux voir Tokyo, mais je ne peux pas y aller. C’est vraiment fermé et boutonné et c’est par conception. L’ensemble du concept est de séparer totalement ceux qui ont voyagé pour les Jeux olympiques de la population de Tokyo afin d’assurer la sécurité de la population de Tokyo. Pour cette raison, il n’y a pas de mélange, point final. Donc, vous n’avez pas le sens de la rue. Vous ne comprenez pas ce que ressentent les gens. Vous n’interagissez pas, sans parler de la barrière de la langue. Vous savez que vous regardez l’une des belles villes vibrantes les plus excitantes et vous ne pouvez pas y toucher.