Un équipage spatial entièrement civil partage des activités, y compris un ukulélé en solo

Les coéquipiers d’Inspiration4 Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Chris Sembroski et Sian Proctor s’enregistrent via une liaison vidéo. (Photo Inspiration4)

À la veille de leur retour prévu de l’orbite, quatre aviateurs spatiaux amateurs ont mis le monde au courant de leurs activités – une routine hors du commun qui se concentrait sur la collecte de fonds pour des œuvres caritatives et l’observation de la forme de bulle de la capsule SpaceX Crew Dragon fenêtre coupole.

Chris Sembroski, membre de l’équipe Inspiration4, un ingénieur de données de Lockheed Martin originaire d’Everett, dans l’État de Washington, a même joué une sérénade sur un ukulélé sur mesure.

“Je peux jouer un peu pour vous”, a-t-il déclaré via une liaison vidéo espace-Terre. « Vous pouvez baisser le volume si vous le souhaitez, mais je vais essayer. »

La musique de Sembroski sonnait très bien ; néanmoins, il a suivi la performance d’une promesse. “C’est encore avant le café, donc ça ira mieux au fil de la journée”, a-t-il déclaré.

Le ukulélé, comme beaucoup d’autres articles que le quatuor a apportés avec eux pour le lancement de mercredi au sommet d’une fusée SpaceX Falcon 9, sera vendu pour collecter des fonds pour le St. Jude Children’s Research Hospital de Memphis.

Soutenir la mission de St. Jude de traiter le cancer infantile est l’objectif philanthropique de la mission Inspiration4, telle que conçue par Jared Isaacman, milliardaire fondateur et PDG de Shift4 Payments. Isaacman, un pilote amateur qui a créé sa propre flotte privée d’avions de combat, paie le coût de plusieurs millions de dollars de la mission et en est le commandant.

Sembroski a été ajouté au vol lorsqu’un de ses amis d’université a remporté un concours caritatif pour un billet pour l’espace – et a essentiellement donné le billet à Sembroski à la place. Les deux autres passagers spatiaux sont Sian Proctor, un éducateur et artiste qui a remporté un concours en ligne pour les utilisateurs du système de paiement en ligne de Shift4 ; et Hayley Arceneaux, une survivante du cancer qui est maintenant assistante médicale à St. Jude.

Ce vol a fait d’Arceneaux, 29 ans, la plus jeune Américaine dans l’espace ainsi que la première personne à aller dans l’espace avec une prothèse (une tige en titane qui a été placée dans sa jambe pendant un traitement contre le cancer). Proctor est la première femme noire pilote de l’espace. Et pris ensemble, le quatuor d’Inspiration4 est le premier équipage à entrer en orbite sans un astronaute professionnel parmi eux.

Au cours de leur vol, les astronautes mènent une série d’expériences médicales, notamment des tests de moniteurs à ultrasons pour vérifier la pression intracrânienne, ce qui est une préoccupation croissante pour les vols spatiaux à long terme. Ils font vérifier leurs signes vitaux et des échantillons seront étudiés pour rechercher des changements dans le microbiome.

Une grande partie de la liste de choses à faire de la mission concernait la collecte de fonds et la sensibilisation pour St. Jude : Arceneaux a présidé une rencontre vidéo avec des patients atteints de cancer et leurs familles. “Je veux juste que vous sachiez tous que nous faisons ça pour vous,” dit-elle. « Nous pensons tellement à vous. Je veux vous dire que j’étais une petite fille qui suivait un traitement contre le cancer comme beaucoup d’entre vous, et si je peux le faire, vous pouvez le faire.

Isaacman a placé les premiers paris sportifs réalisés depuis l’espace, les gains étant destinés à l’hôpital. (Il a remporté l’un des paris jeudi soir, mais devra attendre pour savoir si son pari du Super Bowl est payant.) Et le ukulélé de Sembroski ne sera pas le seul article vendu aux enchères pour une œuvre caritative : Un exemplaire dédicacé du magazine Time et des dizaines de créations numériques NFT seront également mis en vente.

Les clones de l’indicateur zéro-G de la mission – un chiot en peluche vêtu d’une combinaison spatiale qui est devenu la mascotte non officielle de la mission – se vendaient 24 $ dans la boutique de cadeaux en ligne de St. Jude. (Les chiots sont actuellement épuisés, mais l’hôpital promet de réapprovisionner les étagères.) Pendant ce temps, la brasserie Samuel Adams fait un don de 100 000 $ à St. Jude en échange de la chance de transformer 66 livres de houblon spatial en un lot de bière en édition limitée.

Le calendrier laisse encore beaucoup de temps pour faire des tours en apesanteur et regarder à tour de rôle la coupole du SpaceX Crew Dragon, qui a été ajoutée pour cette mission car le vaisseau spatial n’a pas à s’arrimer à la Station spatiale internationale – comme ce fut le cas pour Les trois premiers vols en équipage de SpaceX en orbite. Le Crew Dragon utilisé pour cette mission, surnommé Resilience, a fait sa première sortie en tant que moyen de transport pour un équipage de station spatiale l’année dernière.

De l’avis de tous, Resilience fonctionne parfaitement en mode autonome, et il n’y a eu aucun rapport selon lequel Isaacman a dû prendre les commandes. Le vaisseau spatial a atteint une altitude maximale de 585 kilomètres (364 miles), soit 100 miles de plus que la Station spatiale internationale et la plus haute que les humains aient volée depuis que la navette spatiale Discovery a visité le télescope spatial Hubble en 1999.

Les éclaboussures dans l’océan Atlantique, au large des côtes de la Floride, sont actuellement prévues à 19 h 06 HE (16 h 06 HP) samedi. Voici d’autres mises à jour sur les activités orbitales de l’équipage à partir du compte Twitter d’Inspiration4 :

La cloche sonne depuis l’orbite ! @NYSE ????????????? https://t.co/4YMgzWtJrR – Inspiration4 (@inspiration4x) 17 septembre 2021

“Je n’arrive pas à croire que nous mangions de la pizza froide dans l’espace. C’est extraordinaire!” Voici une liste de contrôle rapide de ce que l’équipage #Inspiration4 apprécie dans l’espace: pic.twitter.com/0doQGh7iS1 – Inspiration4 (@inspiration4x) 17 septembre 2021

Rook, Nova, Hanks et Leo ont parlé à @TomCruise pour partager leur expérience depuis l’espace. Maverick, vous pouvez être notre ailier à tout moment. pic.twitter.com/5YTfyRZhrd – Inspiration4 (@inspiration4x) 17 septembre 2021