Un « équipement épicé » en route pour Lewis Hamilton en Arabie saoudite

Toto Wolff a confirmé que le « moteur de fusée » de Lewis Hamilton sera à nouveau déployé en Arabie saoudite – après avoir dominé le Grand Prix du Qatar.

Hamilton avait installé un cinquième nouveau moteur de la saison dans sa Mercedes lors de la course précédente à Sao Paulo et malgré deux pénalités sur la grille au cours du week-end de qualification pour le sprint, la voiture était si rapide qu’il a gagné facilement.

Mercedes a remis l’autre moteur du septuple champion du monde en place pour le premier GP du Qatar et cela n’a fait aucune différence, car il a pris la pole position en 0,455 seconde et n’a jamais été contesté pour sa 102e victoire en Formule 1.

Avec son rival pour le titre Max Verstappen terminant deuxième et réalisant le tour le plus rapide, cela signifie que Hamilton entame les deux dernières courses de la saison avec huit points de retard dans le championnat des pilotes.

Mais s’il gagne en Arabie saoudite et à Abu Dhabi, ce sera un huitième titre record pour le Britannique de 36 ans – et il a ce moteur Interlagos prêt à être déchaîné sur le tout nouveau circuit urbain de Djeddah.

Lewis Hamilton REMPORTE le #QatarGP et réduit l’avance de Max Verstappen au titre à huit points à deux manches de la fin ! #F1 pic.twitter.com/b1nvrH8zpI – PlanetF1 (@Planet_F1) 21 novembre 2021

« L’Arabie saoudite devrait être une bonne piste pour nous, mais nous savons que cette année, lorsque vous pensez que c’est une bonne piste, cela peut changer dans l’autre sens », a déclaré Wolff, le directeur de l’équipe Mercedes, sur Sky F1.

«Mais c’est une longue ligne droite, nous allons sortir notre équipement épicé (moteur) pour l’Arabie saoudite que nous n’avons pas utilisé (au Qatar) et j’espère que Valtteri (Bottas) est là-haut – nous avons besoin de lui. Mais dans tous les cas, si tout le monde termine la course, il ira à Abu Dhabi.

Lorsqu’on lui a demandé si le package Mercedes était actuellement le meilleur de toute la saison, Wolff a répondu : « Oui, définitivement. Je pense que la voiture est rapide en ligne droite et bonne dans les virages.

« La dégradation fonctionne bien, même sur les courses au Moyen-Orient et nous en avons deux à venir – sur les vieux pneus.

«Je pense que nous devons pousser l’attaque au maximum. Nous devons rattraper notre retard, prendre des points et c’est exactement ce que nous allons faire.

Wolff a admis avoir des émotions mitigées sur le circuit international de Losail, Bottas ayant dû abandonner après avoir perdu les points en raison d’une crevaison et Verstappen arrachant le point pour le tour le plus rapide loin de Hamilton.

« C’est drôle parce que le sentiment initial est doux-amer », a déclaré l’Autrichien. « Les deux championnats sont tellement importants maintenant – Lewis était super, ce point est un peu ennuyeux, mais c’est super qu’il ait gagné la course. Et la bonne nouvelle est que la voiture est vraiment rapide.

« Cela semblait être dans une situation heureuse, il a contrôlé la course de l’avant et c’est une bonne indication de ce qui va arriver en Arabie saoudite et à Abu Dhabi. »

L’abandon de Bottas et la quatrième place de Sergio Perez signifiaient que l’avance de Mercedes au championnat des constructeurs était réduite à cinq points par Red Bull.