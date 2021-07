Un escrimeur américain accusé d’inconduite sexuelle affronte ses coéquipiers après une manifestation avec un masque rose sur la scène olympique

L’escrimeur américain Alen Hadzic, qui avait déjà été suspendu à la suite d’allégations d’inconduite sexuelle, a déclaré qu’il avait affronté ses coéquipiers après qu’ils eurent délibérément porté des masques roses avant l’épreuve d’épée masculine vendredi dans une apparente protestation contre sa place dans l’équipe olympique.

Jake Hoyle, Curtis McDowald et Yeisser Ramirez se tenaient tous aux côtés de Hadzic portant des masques roses tandis que Hadzic portait un masque noir, mais l’escrimeur de 29 ans a déclaré à USA Today dans un article publié samedi que ses coéquipiers ont pris position publiquement contre lui sans entendre son “côté de l’histoire.”

L’ÉQUIPE D’ESCRIME HOMME DES ÉTATS-UNIS PORTE DES MASQUES ROSE EN PROTESTATION D’UN COÉQUIPIER ACCUSÉ D’INCONDUITE SEXUELLE

“Ils ne m’ont jamais demandé ma version de l’histoire”, a-t-il déclaré au média. “Ils n’ont jamais demandé de preuves ni ce que je ressentais.”

Jacob Hoyle de l’équipe des États-Unis, à gauche, et Curtis McDowald de l’équipe des États-Unis réagissent à leur défaite face à l’équipe du Japon lors de l’épreuve masculine d’épée par équipe de 16 le jour sept des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 au Makuhari Messe Hall le 30 juillet 2021 à Chiba , Japon. (Photo par Elsa/.)

Hadzic a été suspendu début juin après que trois femmes se soient présentées pour alléguer des incidents distincts d’inconduite sexuelle qui auraient eu lieu entre 2013 et 2015, a rapporté USA Today, citant une plainte.

Sa suspension a été annulée et il a pu rejoindre l’équipe des États-Unis en tant que remplaçant, mais sous des restrictions importantes, notamment en le faisant voyager seul à Tokyo et en séjournant dans un hôtel séparé après avoir été banni du village olympique.

Son apparition aux Jeux a suscité un contrecoup majeur et vendredi, son coéquipier a semblé faire une déclaration.

Hadzic a déclaré à USA Today que c’était McDowald qui avait remis les masques à son équipe, faisant de lui le seul escrimeur à porter un masque noir.

“Je me souviens juste d’avoir pensé que ce serait un peu idiot si je me tenais là avec un masque noir et que je leur demandais s’ils en avaient un supplémentaire (rose), et ils disaient : ‘Oh, non'”

Hadzic a déclaré qu’il n’avait réalisé ce qui se passait qu’après avoir reçu une photo.

“Je viens de dire à (Hoyle) que j’étais franchement gêné d’être son coéquipier”, a-t-il déclaré. “J’étais gêné de me tenir debout avec lui”, ajoutant qu’il avait “mâché” Ramirez.

« Je lui ai dit que ce n’était pas cool.

Les Américains se sont inclinés 45-39 face au Japon à l’épreuve d’épée masculine. Hadzic n’a pas concouru en tant que remplaçant. Il a nié à plusieurs reprises toutes les allégations.